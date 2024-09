Andueza pide a PNV aclarar si retomará el acuerdo sobre autogobierno con PSE o el de EH Bildu "hacia la independencia"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los socialistas participarán en el debate sobre autogobierno cuando se abra una ronda que "esté justificada", al tiempo que ha considerado que el PNV "tendrá que aclarar" si quiere es retomar el acuerdo que firmó con el Partido Socialista hace dos legislaturas o "va a transitar por el acuerdo que se basaba, principalmente, en el derecho a decidir, y, por tanto, en el camino hacia la independencia que firmó con EH Bildu". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza se ha referido, de esta forma, a los contactos que iniciará el PNV a finales de septiembre o principio de octubre con los máximos responsables del resto de partidos vascos para "empezar a hablar" sobre "el autogobierno del futuro", según anunció este pasado lunes el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Tras asegurar que los socialistas "nunca hemos rehuido ni nos hemos escaqueado de ningún debate", ha dicho que esta vez "tampoco lo vamos a hacer, y siempre y cuando se abra una ronda que esté justificada nosotros, evidentemente, participaremos de ese debate". Al mismo tiempo, ha advertido que no van a "perder el tiempo" y que "si algunos quieren abrir ese debate para transitar por caminos que no están entre las prioridades de la sociedad vasca", el Partido Socialista "no va a perder el tiempo". Por ello, ha reclamado "claridad" y, en ese sentido, ha señalado que ayer el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, habló "muy claro al respecto de lo que pretende sacar de esa ronda de contactos". Andueza ha remarcado que el PSE-EE "siempre ha dejado claro que su prioridad al respecto del nuevo pacto estatutario es conseguir un pacto que blinde los derechos que ya hemos conquistado y se centre en las cosas que interesan a la ciudadanía vasca". Por ello, ha insistido en que "tendrá que ser el PNV quien nos aclare si lo que quiere es retomar el acuerdo que firmó con el Partido Socialista hace dos legislaturas o va a transitar por el acuerdo que se basaba principalmente en el derecho a decidir, en el derecho a la autodeterminación y, por tanto, en el camino hacia la independencia que firmó con EH Bildu". A su entender, hay "una gran oportunidad para conseguir un gran pacto estatutario, siempre y cuando todos tengamos muy claras cuáles son las prioridades de la sociedad vasca" que a su entender, están en "tener una buena sanidad, unas buenas políticas de vivienda y de educación, un buen transporte público y, para eso, evidentemente, tenemos que blindar a nuestro estatuto de autonomía" porque "no se han renovado aún, 45 años después, todos los derechos y todas las conquistas que hemos posibilitado en la Cámara Vasca durante los 45 años". "Ese tiene que ser el debate y no otro", ha reiterado, para advertir de que "si volvemos otra vez a debatir sobre las obsesiones soberanistas e independentistas estaremos abocados a lo que siempre nos lleva a transitar por ese camino, que es el fracaso". "Lo vimos en el Pacto de Lizarra, lo vimos en el Plan Ibarretxe y el PSE no va a hacer perder el tiempo a la ciudadanía vasca y va a estar centrado en reclamar y en posibilitar un pacto estatutario que haga posible esa Euskadi del siglo XXI, que es a lo que aspira la sociedad vasca". Para Andueza, el texto pactado entre socialistas, el PNV y Podemos es "una buena base" y en él "pueden caber otros partidos políticos con representación en la Cámara, el propio PP y también EH Bildu". "Si dejamos a un lado las cuestiones que nos separan, seremos mucho más pragmáticos, mucho más proactivos y seremos posibilistas a la hora de tener un Estatuto de Autonomía nuevo, un gran pacto estatutario que represente la pluralidad y a lo que aspira a ser esa Euskadi de todos y todas en la que no se excluye a nadie", ha reiterado. PARTIDO POPULAR En cuanto a la posibilidad de que el PP vasco se sume a esa ronda de conversaciones anunciada por el PNV, ha dicho que no tiene "duda". si "abandona la dinámica que está asumiendo su partido en Madrid". En su opinión, los populares vascos tienen "tienen una buena oportunidad de reengancharse y poder decir que, por fin, sí ha apoyado y ha aprobado un estatuto de autonomía, porque en el del 79 no participó y no lo aprobó por razones obvias". "Tiene una buena oportunidad y, además, sería una gran elección democrática y política por parte de todos los partidos el que nos centremos en eso que verdaderamente importa a la ciudadanía y no lo que exclusivamente importa a los nacionalistas y a los independentistas", ha afirmado. Por otro lado, ha considerado que el hecho de que los nacionalistas tengan una mayoría en el Parlamento "no quiere decir que esa mayoría vaya en consonancia con lo que opina al respecto de esta cuestión la inmensa mayoría de la sociedad vasca". "Y ahí tenemos todos los estudios sociológicos que dicen que el sentimiento independentista está bajo mínimos en estos momentos", ha apuntado. Tras reconocer que el PNV y EH Bildu sí tienen en el Parlamento "una mayoría", ha considerado que "no representa la pluralidad que tiene este país". En ese sentido, ha señalado que "las urnas han arrojado una mayoría en el Parlamento que es la que conforman los dos grupos que sustentamos al gobierno, que es quien gobierna en estos momentos en Euskadi". "Si ellos pretenden transitar por ese camino están en su perfecto derecho, pero en ese camino no va a estar el Partido Socialista", ha concluido.

