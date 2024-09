AMP-PNV facilitará que el Congreso apruebe el texto del PP que reconoce a González Urrutia como presidente de Venezuela

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado este martes que sus cinco diputados apoyarán este miércoles en el Pleno del Congreso la iniciativa del PP que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y ha dado por hecho que el texto saldrá adelante si nadie comete ninguna torpeza. Así, la previsión es que esta iniciativa, que se debate este martes pero se votará el miércoles, sea aprobada con los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, que reúnen a un total de 177 diputados. En una rueda de prensa en el Congreso, Esteban ha admitido que esa iniciativa es una resolución política sin efectos jurídicos, pero ha insistido en que la oposición venezolana quiere que se produzca ese reconocimiento y que no están las cosas "para matices". NO DAR NI UN CENTÍMETRO A MADURO "Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro", ha destacado. No obstante, ha dicho "entender" la posición del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el reconocimiento de González como presidente "podría perjudicar la posición de intermediación que está llevando a cabo España y que se ha demostrado "eficaz" a la hora de atender la solicitud de asilo político del candidato opositor. Además, pese a adelantar su sí a la iniciativa de los 'populares' les ha pedido que sepan entender "el momento" y "manejar la situación". "Sobran discursos zafios y rebasar líneas que no tienen sentido, mirando más a la política interna que a la restauración de la democracia en Venezuela", ha avisado. En cualquier caso, el portavoz del PNV no ha querido dar por asegurada la aprobación de la iniciativa. "No sé si se va a torcer porque aquí hay gente especialista en ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente para que las cosas no discurran como se esperaba", ha deslizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo