Vilalta (ERC) tras filtrarse mensajes de Rovira sobre la estructura B: "No todo vale para ganar"

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que "no todo vale para ganar" el liderazgo del partido en el próximo congreso, tras preguntársele por la filtración de mensajes de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de su reacción a los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall que fueron promovidos por una estructura B del partido. En una rueda de prensa desde la sede del partido, Vilalta ha tildado de ataque personal que se publiquen estos mensajes, después que el Catalunya Ràdio haya hecho públicas capturas de pantalla de un grupo de Whatsapp de miembros de ERC, en los que Rovira sugiere usar la campaña de falsa bandera contra los Maragall para ganar "votos de solidaridad". Vilalta, que también formaba parte del grupo en el que intervino Rovira para intentar aprovechar electoralmente los carteles, ha enmarcado la publicación de estos mensajes en un movimiento interno por el proceso congresual de ERC. Ha criticado que la filtración de estos mensajes responde a una "voluntad de desgastar y de hacer daño", al sacar a la luz unas conversaciones privadas que, según ella, están fuera de contexto. ROVIRA DARÁ EXPLICACIONES Ha dicho que esta "no es la manera de hacer las cosas en ERC", coincidiendo también con el proceso congresual de los republicanos en el que, por ahora, cuatro candidaturas se disputan la dirección de la formación de cara al congreso agendado para el 30 de noviembre. Asimismo, ha informado que la misma Rovira dará explicaciones próximamente para trasladar sus opiniones y reflexiones a raíz de los mensajes, y ha insistido en que la secretaria general "no se esconde". PROCESO DEL CONGRESO Con ello, Vilalta ha emplazado a todas las candidaturas que se disputan la dirección a debatir "de la mejor manera posible" y, textualmente, de manera proactiva y propositiva, desde el respeto y la corresponsabilidad para reflexionar y contraponer ideas en el seno de los republicanos. La secretaria general adjunta ha aprovechado también para reiterar las disculpas públicas de la organización tanto a la familia de los hermanos Maragall, a la ciudadanía y a la militancia republicana por la existencia de las campañas difamatorias. Ha remarcado que esas campañas no encajan con la ética del partido, pero ha recordado de la formación ha hecho lo que estaba "en su mano" para investigar los hechos y que hubiera responsabilidades personales oportunas.

