Vega Gimeno: “Ha sido un verano de ensueño”

Madrid, 9 sep (EFE).- Vega Gimeno, jugadora de la selección española de baloncesto 3x3 que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, afirmó este lunes en Madrid que el verano, donde además del metal en la cita olímpica revalidaron el título de campeonas de Europa, ha sido de “ensueño”.

“El verano ha sido de ensueño con la plata olímpica y el europeo. Llevamos mucho tiempo trabajando y peleando y los Juegos Olímpicos de París fue la primera piedra para el futuro del 3x3 en España”, dijo la jugadora, este lunes, en un acto de bienvenida al equipo formado por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y la propia Vega Gimeno tras el Womens Series de China donde quedaron eliminadas en cuartos y al que acudió Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Gimeno, que confirmó que no tiene intención de dejar el baloncesto 3x3, animó a la gente a practicar esta modalidad donde remarcó que en esta disciplina “todo el mundo es importante y suma”.

Por otro lado, Sandra Ygueravide reconoció que en este último torneo se han quedado “un poco cortas de gasolina” y que no fue sencillo aclimatarse rápido a China y destacó la “unión” como la clave del éxito del equipo.

"Para mí, la clave es la unión entre nosotras. El mantener un grupo de trabajo, crecer juntas, el vivir muchas cosas juntas hace que en momentos complicados saques partidos que otros equipos no sacan. Somos un equipo que nunca da nada por perdido y eso se nota", indicó la jugadora del Spar Girona que confesó que no se le hace raro cambiar el chip para jugar al baloncesto tradicional.

"Es complicado, pero es fácil a la vez porque llevo muchos años. Hay que cambiar el chip y ciertas cosas, pero es verdad que ya llevo mucho tiempo y ya no se me hace raro ni se me complica mucho el cambiar el chip Al principio cuesta un poco más, pero al final el baloncesto es baloncesto", expresó.

Asimismo, Gracia Alonso de Armiño afirmó que el baloncesto 3x3 es una disciplina "muy divertida y emocionante" y Juana Camilión, que juega en el Estudiantes junto a Graci, subrayó que la modalidad le ha ayudado mucho a mejorar en el 5 para 5. EFE

jpa/sab