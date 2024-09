Torres considera que Feijóo debe explicar en Canarias por qué rechazó la reforma de la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, "tendrá que explicar" durante su visita a Canarias "por qué ha votado no a empezar el diálogo" para la reforma de la Ley de Extranjería. Torres ha recalcado que el PP puede "buscar excusas, exigencias y peticiones diversas, pero la verdad es que el 23 de julio votó no a iniciar un trámite parlamentario". "En cualquier trámite parlamentario tú puedes luego exigir, demandar, incluso si querían, hasta votar en contra. Pero al final del trámite, ellos con su voto contrario impidieron empezar esa tramitación", ha recordado el titular de Política Territorial. El ministro ha explicado, durante su visita a la residencia de la Institución de la Libre de Enseñanza, que la solución al reparto de menores no acompañados es "cambiar la ley". Así, Torres ha afirmado que el Gobierno sigue "tendiendo la mano" al PP, porque cree que es "la mejor y casi única solución, no como utilizar la inmigración desde el punto de vista de la confrontación política". El ministro ha criticado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "afirmar que hay inmigrantes buenos y no buenos" cuando "los inmigrantes son todos iguales". Torres ha recordado que "los derechos del menor están por encima de los derechos de los inmigrantes, da igual el color de la piel que se tenga", a la vez que ha reiterado que "hay ausencia de criterio de Estado cuando la inmigración se pretende utilizar como arma contra el gobierno".

