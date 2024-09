Torres afirma que no hay "ningún tipo de acuerdo" entre gobiernos por el asilo político de Edmundo González

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que no hay "ningún tipo de acuerdo" entre gobiernos por el asilo político que España ha brindado al opositor venezolano Edmundo González, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo ha dicho este domingo en unas declaraciones a los medios de comunicación en Teror (Gran Canaria), donde agregó que se trata de una petición individual de un ciudadano venezolano, "como muchos otros", ya que hay más de 100.000 venezolanos que han solicitado ese asilo. "Por lo tanto --continuó-- es una respuesta que está en el ordenamiento internacional y también en el de nuestro país, y se responde a un ciudadano para que pueda tener asilo. No hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole, es una petición de un ciudadano porque somos todos iguales ante los derechos y las leyes".

