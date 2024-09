Sumar, IU y Podemos preparan para otoño sus cónclaves orgánicos y convenciones políticas

Podemos, Sumar e IU tienen previsto desplegar citas orgánicas y políticas destacadas, con el que aspiran desde sus eventos a reforzar sus respectivos proyectos, reflexionar sobre el futuro de la izquierda alternativa o potenciar las relaciones con la sociedad civil. Con el inicio del curso político, las diversas formaciones ya tienen agendados o tienen intención desplegar citas destacadas para el primer periodo del curso político. Por ejemplo, en septiembre tendrá lugar la tradicional fiesta anual del PCE y ya ha informado que convoca a distintas organizaciones a participar en un debate sobre las alianzas en la izquierda. A su vez, Podemos ya ha fijado la celebración de una nueva edición de la 'Uni de otoño', uno de sus foros ideológicos más relevantes, el 19 y 20 de noviembre en Madrid con diversos debates sectoriales con sus bases. La formación morada retoma este evento justo cuando casi se cumple un año de la celebración de la conferencia política en la que, tras la ruptura con Sumar, anunció su decisión de concurrir con su propia candidatura en las elecciones europeas, con la exministra Irene Montero postulándose como cabeza de lista. LOS MORADOS TAMBIÉN CELEBRARÁN VARIAS ASAMBLEAS AUTONÓMICAS Tras resistir en solitario en los pasados comicios comunitarios, al obtener dos escaños, Podemos sigue volcado en reforzar su proyecto propio, tras pasar página de Sumar, y encara este nuevo curso político con la posición que ha venido manteniendo durante 2024: postura crítica hacia el Ejecutivo y determinación de hacer valer sus votos para tratar de lograr medidas valientes en materias como vivienda o feminismo. Además, Podemos tendrá otros hitos orgánicos durante el otoño, según han detallado fuentes de la formación, dado que se celebrarán asambleas autonómicas para elegir direcciones territoriales en Euskadi, Extremadura, Andalucía, Galicia Castilla La Mancha y La Rioja. SUMAR QUIERE CELEBRAR SU SEGUNDA ASAMBLEA TAMBIÉN EN OTOÑO Por su parte, Movimiento Sumar marcó en sus documentos la celebración de su segunda asamblea en otoño y aunque no hay fecha ni convocatoria oficial, la voluntad de la formación es que ese cónclave se celebre en ese horizonte temporal. Tras su primera asamblea, donde se eligió a la dirección y posteriormente a la ejecutiva, la vicepresidenta segunda renunció al liderazgo orgánico del proyecto a causa del mal resultado de Sumar en las elecciones europeas, mientras mantenía su posición como líder del espacio en el Ejecutivo. Ante ello, se aprobó una coordinación general colegiada e interina conformada por los dirigentes Lara Hernández, Elizabeth Duval, Txema Guijarro y Rosa Martínez. Después de los comicios del 9J Sumar avanzó que abría un periodo de reflexión, que iba a ser pausado. Uno de los primeros pasos que ha dado junto a diversos aliados de la coalición es crear una mesa de partidos y el compromiso de iniciar una nueva etapa, donde la relación entre los distintos partidos será horizontal y en pie de igualdad. Por tanto, esta cita orgánica se antoja relevante para el futuro del proyecto y donde, según indican varias fuentes del espacio, lo previsible es que se modifiquen el documento organizativo de la formación, dado que la IU: CONVOCATORIA POR LA DEMOCRACIA CON LA SOCIEDAD CIVIL Por su parte, IU desplegará en otoño (en octubre o noviembre) una 'Convocatoria por la democracia', un foro orientado a congregar a sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para evaluar sobre las causas de la ola reaccionaria a nivel internacional, explorar soluciones compartidas e impulsar las políticas progresistas en el Gobierno. El coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, ya esbozó esta convención en julio que este evento también serviría para analizar la situación del espacio y la política de alianzas, sobre todo para estrechar la unidad de acción con los colectivos sociales y ciudadanos. Eso sí, fuentes de IU ya dejaron claro que esta cita no tenía nada que ver con la mesa de partidos de Sumar, aunque se invite a diversas formaciones políticas a participar. Aparte, IU tiene previsto celebrar una reunión con todos los coordinadores de federaciones el lunes para preparar la agenda política del último tercio del año y mostrar una "posición común y la unidad" dentro de la formación respecto a la reforma de la financiación autonómica, además de demandar también una reforma fiscal y de la financiación local que necesita, a su juicio, el Estado. Maíllo se ha afanado durante estos meses que la izquierda no puede caer en "derrotismo", destaco que su formación aporta "certidumbre" al espacio y en una entrevista con Europa Press apeló a la necesidad de trabajar en la unidad electoral de cara a los próximos comicios, dado que un eventual contexto de fragmentación dificultaría revalidar el Gobierno de coalición. Mientras, el PSOE ya ha anunciado que celebrará su congreso federal los días 30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, aunque la convocatoria definitiva la aprobará este sábado. En principio, la cita servirá para relanzar al partido tras el ciclo electoral y renovar al equipo de dirección.

