Sémper responde a Sánchez que "un demócrata" lo que hace es convocar elecciones cuando no tiene apoyos en el Parlamento

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que "cualquier demócrata" cuando no tiene apoyos en el Parlamento lo que hace es convocar elecciones y ha añadido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está en una "huida hacia adelante" porque pretende "hacer saltar por los aires la institucionalidad en este país". Así se ha pronunciado después de que el pasado sábado, en el Comité Federal del PSOE, Sánchez haya asegurase que está dispuesto a gobernar tres años "sin el concurso del Poder Legislativo", aunque no logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Este lunes, en una entrevista en Antena 3, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra esas palabras del jefe del Ejecutivo asegurando que gobernará con o sin el apoyo del Poder Legislativo, unas palabras que, a su entender, evidencian que le da "igual" lo que diga el Parlamento. "Acredita un tic muy peligroso", ha afirmado. "UNA HUÍDA HACIA ADELANTE DE IMPREVISIBLES CONSECUENCIAS" Sémper ha recurrido a la ironía para aludir a "la pasión y el convencimiento del presidente Sánchez con el parlamentarismo". "En cualquier democracia parlamentaria del mundo cuando un presidente del gobierno pierde la confianza o no tiene apoyos en el Parlamento, disuelve las Cortes y convoca elecciones", ha afirmado. Sin embargo, ha señalado que, a diferencia de lo que pasa "en cualquier democracia del mundo", Sánchez "está es en una huida hacia adelante de imprevisibles consecuencias que pretende hacer reventar y hacer saltar por los aires la institucionalidad en este país". "A Pedro Sánchez le molestaban los jueces, se mete y ataca a los jueces. A Pedro Sánchez le molesta la prensa crítica, señala y se mete con la prensa crítica. A Pedro Sánchez le molesta ahora el Congreso porque no tiene mayoría, dice que el Parlamento debería ser más colaborativo", ha criticado. A su entender, esta situación hace que sea necesaria una "alternativa sensata, razonable, moderada y centrada" que, según ha resaltado, es la que representa el partido de Feijóo y que tiene como objetivo "recuperar la igualdad de los españoles" y "la institucionalidad", de forma que el presidente del Gobierno se someta a preguntas de los periodistas y a preguntas de la oposición en la sesión de control del Congreso.

