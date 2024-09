Robles ve "mezquino" plantear la aprobación de los PGE en términos de apoyo a Sánchez: "Hablamos de políticas sociales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confía en que a lo largo de este año puedan aprobarse los presupuestos generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio ya que ve "un poco mezquino" plantear este asunto en términos a apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de tener en cuenta las necesidades del país. "Cuando hablamos de presupuestos hablamos de España, de los españoles, hablamos de las políticas sociales en beneficio de los ciudadanos", ha manifestado Robles a preguntas de los medios durante su visita a la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería). Para la ministra, "cuando alguien dice que no a los presupuestos, está diciéndole que no a España y a los españoles" así como a unas determinadas "políticas sociales". "Es mezquino querer decir que no se apoya a los presupuestos con una finalidad de ir contra Pedro Sánchez", ha insistido la titular de Defensa, para quien no apoyar los presupuestos significa "ir en contra de los españoles y de las políticas sociales que benefician a todos y cada uno" de ellos.

