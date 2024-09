Robles, que ha hablado telefónicamente con Edmundo González, niega negociación política con Venezuela

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado "categóricamente" cualquier tipo de negociación política con el gobierno de Venezuela para proceder a dar asilo político al opositor Edmundo González más allá de las cuestiones "puramente técnicas" destinadas a conseguir los permisos de vuelo para que una aeronave española pudiera aterrizar en Caracas. "No ha habido ningún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela, diga el gobierno de Venezuela lo que quiera decir", ha aseverado a preguntas de los medios la ministra, quien ha acudido este lunes a la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería) con motivo del acto aniversario de La Legión. Robles ha ratificado la postura del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la hora de asegurar que "lo único que ha habido ha sido autorizaciones para sobrevuelos y para que la aeronave de las Fuerzas Armadas Españolas pudieran llegar al aeropuerto de Caracas" donde González pudo embarcar con su esposa rumbo a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. "No ha habido absolutamente ninguna negociación política", ha insistido. La titular de Defensa ha incidido además en que ella misma ha podido hablar telefónicamente este domingo con el opositor venezolano una vez llegado al país, quien le comentó los "terribles momentos" vividos por la "persecución que ha sufrido estos días en Venezuela", de modo que está "muy agradecido a España". Asimismo, ha señalado que González le trasladó su "compromiso claro e inequívoco de seguir trabajando por la libertad y por la democracia en Venezuela". "El propio Edmundo ha dicho públicamente que el que él venga aquí a España no quiere decir que no vaya a continuar en esa batalla por las libertades y por la democracia en Venezuela", ha añadido. En este sentido, Robles ha opinado que lo que el gobierno de Venezuela está haciendo con Edmundo González y con muchísimos otros opositores es "inaceptable" e "inasumible", con lo que ha expresado su rechazo a "todo tipo de persecución" de "limitación de los derechos fundamentales" ante los que España ha accedido a darle el asilo político. "QUEREMOS VER LAS ACTAS" La ministra de Defensa también ha apuntalado las palabras de Albares en relación al reconocimiento de un gobierno en Venezuela. "Lo ha dicho con toda claridad, el Gobierno español no ha reconocido al gobierno de Maduro, el Gobierno español ha dicho claramente que queremos ver las actas electorales", ha señalado. Para Robles, no hay "ninguna duda" de que el gobierno de España "no ha reconocido al gobierno de Maduro"; una cuestión a tener en cuenta, a su juicio, ante las consideraciones realizadas desde el PP ante el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. "Pedimos las actas y vamos a actuar siempre dando todo tipo de protección y cobijo a los ciudadanos venezolanos que están sufriendo una persecución", ha añadido.

