Pradales dice que Euskadi está "saturada", con los recursos prácticamente "sobrepasados" para acoger menores migrantes

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que Euskadi está "saturada" y tiene, en estos momentos, todos los recursos disponibles para acoger menores inmigrantes "prácticamente sobrepasados". En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado que Euskadi ha acogido a menores no acompañados "siempre" y siguen "acogiendo". Pradales ha precisado que este verano ha sido, además, "especialmente intenso" y, "más allá de las cuotas y los repartos" que se establecieron en relación con la crisis de las Islas Canarias en el mes de julio, han venido muchos otros menores no acompañados y tienen recursos disponibles que están "saturados". El lehendakari ha añadido que tienen prácticamente 900 menores no acompañados en el conjunto de los recursos de Euskadi.

