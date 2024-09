PPN y Vox evitan que se apruebe una declaración en favor para la reforma de la Lorafna por la competencia de tráfico

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una declaración institucional presentada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, para que la Cámara foral apoyara la modificación de la Lorafna con el fin de que la Comunidad foral asuma la competencia de tráfico. Además, se solicitaba el respaldo a dicha reforma por parte de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, que precisamente este martes celebra un debate y votación sobre esta modificación. PPN y Vox han votado en contra de la declaración, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin lo han hecho a favor. En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la Mesa y Junta del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que la formación regionalista votó sí a la reforma de la Lorafna en el Parlamento foral y votará sí este martes en el Congreso de los Diputados, "lo hemos dicho por activa y por pasiva". "Me parece un pesado el señor Alzórriz (PSN); vamos a votar que sí, que esté tranquilo, no sé qué manía con atacar a UPN hasta cuando votamos sí", ha comentado. Ha indicado que "mañana se va a votar si Navarra asume la competencia". "Lo que algunos están diciendo, que la Guardia Civil de Tráfico va a desaparecer de Navarra, eso es falso. Esta votación lo que conlleva es simplemente reconocer el derecho histórico que tiene Navarra para tener en exclusiva la competencia de tráfico", ha defendido, para explicar que "una vez que tengamos la competencia, la gestión de esa competencia puede ser compartida, como está con el Seprona". "Esto es lo que nosotros hemos defendido desde el minuto uno", ha dicho, para incidir en que "Navarra tenga la competencia de tráfico en exclusiva y queremos que la prestación del servicio se haga de forma conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil". En este sentido, ha afirmado que "es completamente falso que UPN esté votando para echar a la Guardia Civil de Navarra". "En Navarra no sobra ningún guardia civil, creemos que se puede hacer ese trabajo de forma complementaria entre los dos y rechazamos ese acuerdo del Partido Socialista, EH Bildu y el PNV, rechazamos la utilización partidista que se está haciendo del régimen foral", ha expuesto, para comentar que "UPN no es el responsable de lo que vote el PP". El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "ésta es una semana importante para Navarra, en la que se va a votar la ampliación de nuestras competencias, con la de tráfico, que han solicitado y han reclamado todos los gobiernos que han pasado por Navarra, fueran del signo político que fueran". "Creemos que es relevante por dos cuestiones, porque intuimos que va a votar en contra un Partido Popular antiforalista, antinavarro, lo lleva demostrando mucho tiempo, atacando a nuestras competencias y a nuestra tierra; no entiende la Navarra que todos los navarros y navarras tienen en su cabeza, por eso están donde están", ha dicho. Según ha afirmado, "vamos a estar vigilantes para ver lo que hace UPN porque no puede seguir de monaguillo del Partido Popular cuando este partido, el PP, es un partido antiforalista y antinavarro, precisamente lo contrario para lo que nació UPN". "No sólo es importante lo que vote el Partido Popular, sino también la deriva de apoyo incondicional de UPN", ha expuesto, para comentar que "lo importante no es sólo que se vaya a aprobar, que es lo más importante, sino quién va a votar a favor, y el Partido Popular va a votar en contra". Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha señalado que "mañana se dará un paso más para recuperar la competencia de tráfico, aquella que nunca debieron quitarnos". "Afortunadamente, en el Congreso hay una mayoría para aprobar este cambio de la Lorafna. Y vemos con buenos ojos que se cumpla el compromiso que se adoptó con nosotras", ha indicado, para aseverar que "mañana se pondrá de manifiesto la posición de cada cual, quién defiende nuestros derechos históricos y nuestro autogobierno, y quién tiene otro tipo de prioridad". Aznal ha dicho que "seguiremos trabajando por que se respete la voluntad de la mayoría de la ciudadanía navarra; hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en la defensa de nuestro autogobierno y esperamos que en un corto plazo recuperemos por fin, de una vez, la competencia de tráfico", ha expuesto. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha criticado que ni PPN ni Vox "son capaces de terminar con este procedimiento y agilizar los plazos que ya van tarde" y ha añadido que "después de 40 años, vuelven a poner trabas para que se haga cumplir el autogobierno de Navarra". Ha destacado el acuerdo, con 45 votos en el Parlamento foral, para aprobar la reforma de la Lorafna, y ha indicado que "vamos tarde" en este asunto. "Cualquier impedimento de cualquier partido político es una mala noticia para Navarra y para la ciudadanía de Navarra", ha apuntado. Azcona ha hecho un llamamiento a la reflexión al conjunto de los grupos políticos, en concreto al Partido Popular, "que tiene importante representación en el conjunto del Congreso para que apoye esta propuesta que el Parlamento ha mandado allí a Madrid con amplia mayoría". "La defensa de los derechos históricos está en el ADN de Geroa Bai", ha dicho. Desde el PPN, Irene Royo ha indicado que "la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, con el acuerdo, va a salir, y nosotros desde el Partido Popular lo que apostamos es claramente por que se puedan hacer las dos cosas; transferencia, desde luego, pero garantización de la permanencia de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra", ha dicho. Según ha indicado, "hay un articulado que permite un convenio y en ese convenio se podía haber garantizado precisamente que la Guardia Civil de Tráfico permaneciese en nuestras carreteras, aquí en Navarra". "Nosotros claramente defendemos el régimen foral", ha dicho, para opinar que "quien ha atacado ese régimen foral y quien está día a día, decisión tras decisión, atacando ese régimen foral es precisamente el Partido Socialista por las necesidades que tiene Pedro Sánchez". "Todo esto viene por esa necesidad que tiene Sánchez de garantizarse el Gobierno. Es una excusa para tapar, precisamente, los ataques que estamos sufriendo", ha expuesto, y ha comentado que "se ha negociado a las espaldas de Navarra". El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha indicado que están "satisfechos" con que "por fin se vaya a gestionar ya la modificación de la Lorafna" este martes; y ha lamentado que "la declaración institucional de hoy no haya salido aprobada por la oposición de dos grupos". Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha manifestado que "estamos totalmente en contra de que se eche a la Guardia Civil de Navarra y por lo tanto estamos en contra de que se pasen esas transferencias de tráfico a la Policía Foral".

