PP pide a PSOE extremeño que apoye a Guardiola sin "piruetas" en la posición "común" en financiación firmada en Asamblea

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que abandone las "piruetas" que está practicando en materia de financiación con "un discurso en la región" y "otro" en el Comité Federal de su partido, y apoye a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la defensa de la posición "común" en esta materia suscrita ya en febrero en la Asamblea por todos los grupos parlamentarios. Además, ha vuelto a pedir a Gallardo que garantice públicamente el "voto en contra" de los diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados "cuando allí llegue el cupo, concierto o financiación singular para Cataluña". En rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida, Sánchez Juliá ha defendido así que el PSOE de Extremadura "tiene que pasar de las palabras vacías a los hechos", toda vez que dicho partido "no ha hecho absolutamente nada". "Lo que tiene que hacer el PSOE de Extremadura es dejar de hacer piruetas y ponerse al lado de la presidenta María Guardiola para defender los intereses y los derechos de todos los extremeños", ha dicho. En este sentido, ha recordado que desde el pasado mes de febrero la comunidad dispone de una posición "común" en cuanto a financiación, recogida en la declaración suscrita por los cuatro grupos parlamentarios "sin excepción" para "defender una financiación justa para Extremadura", y, por lo tanto, "no hay que buscar ninguna nueva posición en común para defender una financiación justa para Extremadura". "El señor Gallardo en lugar de buscar hacer piruetas lo que tiene que hacer es apoyar a la presidenta María Guardiola en la defensa que está haciendo para una financiación justa para Extremadura. Tiene que defender los acuerdos firmados en el mes de febrero y dejar de enredar. La posición común de Extremadura quedó firmada aquí (en una declaración) por todos los grupos parlamentarios en febrero de 2024", ha remarcado. También ha pedido a Gallardo que garantice públicamente "el voto en contra de los diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados cuando allí llegue el cupo, concierto o financiación singular para Cataluña". "No hay más, no tiene que enredar más, no hay más discursos... Hechos y contundencia... Apoyar a la presidenta María Guardiola con la posición común firmada por los grupos parlamentarios y garantizar el voto en contra de los diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados", ha insistido el 'popular', quien ha defendido que hay que acabar con los "discursos con fecha de caducidad" de Miguel Ángel Gallardo "y ser valientes en política". "Porque para lo único que sirvió el encuentro socialista del sábado fue para que Pedro Sánchez anunciase que se iba a presentar a la reelección y que todos se levantasen para aplaudirle, extremeños incluidos... Por lo que estamos viendo que el PSOE de Extremadura hace un discurso aquí y calla en Madrid", ha añadido. Así, Sánchez Juliá ha defendido que la Conferencia de Presidentes "tiene que marcar el terreno de juego del modelo" y "luego, evidentemente, lo que es la letra pequeña tiene que acordarse y escribirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", reuniéndose éste "las veces que sean necesarias", toda vez que se trata de dos foros "multilaterales, donde negocian con el Gobierno de España todas las CCAA de España sin excepción". DIFERENCIAS ENTRE PP Y PSOE De este modo, el portavoz regional del PP ha afirmado que este pasado fin de semana se han puesto de manifiesto "dos formas diferentes" de afrontar la financiación autonómica, "de frente como hace María Guardiola o haciendo piruetas como hace el PSOE de Extremadura". En concreto, ha criticado que, mientras que la primera se reunió el pasado viernes con todos los presidentes de CCAA del PP y con Alberto Núñez Feijóo "a favor de la igualdad, de un sistema justo, de defender lo que es de todos los españoles, haciendo un frente común", por otro lado los socialistas extremeños "hacían piruetas para intentar ocultar lo que iba a pasar en el Comité Federal (del PSOE) del pasado sábado, que sólo era callar, escuchar, asentir y aplaudir a Pedro Sánchez". "Por suerte en Extremadura contamos con una presidenta que siempre defiende a los extremeños por encima de todo", ha recalcado, porque el PP regional no se va a "quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno central trocea y vende a España con el único fin de mantenerse en La Moncloa". "Porque Pedro Sánchez lo único que quieres es convertir a España en los juegos del hambre, lo único que está buscando es enfrentar a unas CCAA con otras en lugar de ejercer su responsabilidad presentando un modelo de financiación justo para todas las CCAA tal y como establece la Constitución Española", ha apuntado Sánchez Juliá. En este sentido, ha considerado que "frente al festín que Pedro Sánchez le quiere regalar a los independentistas, tiene que haber una financiación que garantice la sanidad de calidad para todos los extremeños, la educación para todos los extremeños independientemente de donde residen, y la atención a la dependencia que los extremeños se merecen". Así, ha advertido de que "lo que hay detrás de los grandes discursos, las grandes fotos, las grandes reuniones están la Sanidad, la Dependencia, los servicios públicos, el desarrollo en condiciones de igualdad de la comunidad autónoma". "Frente a todo esto Pedro Sánchez nos ofrece migajas", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que el PP extremeño lleva "meses" defendiendo una financiación "justa" para Extremadura, algo que "no se acuerda en reuniones bilaterales a puerta cerrada, con acuerdos ocultos con otras formaciones políticas". "No se trata de enfrentar a unas CCAA contra otras, sino de todos los españoles, y lo que es de todos se deciden entre todos, sin trampas ni fuegos de artificio como está intentando el PSOE", ha remarcado. "Mientras todo esto pasa, el secretario general del PSOE de Extremadura asiste al Comité Federal de su partido para agachar la cabeza ante su líder. No sabemos si era el Comité Federal o 'el silencio de los corderos', pero lo que no sirve de nada es hacer discursos en Extremadura para luego agachar la cabeza y callar ante Pedro Sánchez", ha reprochado a Miguel Ángel Gallardo. VUELTA AL COLE Por otra parte, en su comparecencia este lunes ante los medios, Sánchez Juliá ha destacado que esta semana arranca el curso escolar 2024/2025, que según ha dicho será "el más social de los últimos años en Extremadura", después de que el Gobierno de María Guardiola "ha incrementado las ayudas a las familias extremeñas, se le va a dar un impulso muy decidido a la atención a la diversidad y a la inclusión del alumnado, y habrá ayuda para las extraescolares de Inglés". También ha destacado que las aulas extremeñas este curso van a contar con "más profesorado", porque se han creado 143 plazas más en las plantillas orgánicas en los centros educativos, con el objetivo de "tener una educación más cercana, más personal para todos los alumnos y facilitar el trabajo de los docentes". "En definitiva, una mejor calidad educativa en nuestro sistema", ha remarcado el portavoz del PP, quien ha destacado que este curso los docentes extremeños también van a disfrutar de la "decisión histórica" de no tener que permanecer por las tardes en los centros educativos. De igual modo, en este curso se va a "facilitar" la conciliación de la vida familiar y laboral con la ayuda a la escolarización de alumnos del primer ciclo de Educación Infantil de hasta 200 euros cada uno. "Un curso con medidas novedosas, con más plantillas, que lo que pone de manifiesto es que el Gobierno de María Guardiola sigue preocupado por lo que importa a los extremeños, por su día a día, con hechos y no solamente con palabras", ha espetado.

