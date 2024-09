PP Murcia: "Exigimos a Pedro Sánchez saber el número de inmigrantes irregulares que están llegando a la Región"

Los senadores y diputados del Partido Popular de la Región de Murcia han registrado en las Cortes una batería de preguntas parlamentarias en las que exigen al Gobierno de España que les informe "sobre el número real de inmigrantes irregulares que están llegado llegando a nuestra comunidad autónoma". El senador del PPRM, Francisco Bernabé, ha asegurado que las preguntas van dirigidas tanto al Ministerio del Interior, para que cuantifique "la cifra de personas llegadas por patera a nuestras costas, desde el año 2015 hasta la actualidad, para conocer la evolución de la misma", como al Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, para que indique "la cantidad de inmigrantes que han sido alojados en el campamento instalado por el Gobierno en el antiguo Hospital Naval de Cartagena desde su apertura en 2023, y que son derivados aquí desde otros territorios de España". Bernabé ha denunciado públicamente "la absoluta falta de transparencia del Ejecutivo socialista sobre ésto, ya que nos consta que no se ha informado de muchas de las pateras que este mismo verano han arribado a nuestro litoral", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. "¿Por qué la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, nos oculta información? ¿Tan desmesurado es su número? ¿Tanto miedo tienen la señora Guevara, y su jefe el señor Vélez, a que la gente sepa la verdad de lo que están haciendo y permitiendo por orden de Sánchez?, se ha preguntado. "El PSOE, que siempre habla de transparencia, con sus silencios en una materia tan delicada como ésta nos está demostrando a todos que son los campeones de la opacidad", ha lamentado. "Lo hacen porque son conscientes del tremendo efecto llamada que sus políticas están provocando", teniendo en cuenta las declaraciones del presidente del Gobierno en África "diciendo que aún necesitábamos 250.000 inmigrantes ilegales más en nuestro país", ha apostillado. Por tanto, "con el sistema de acogida colapsado, con los centros de inmigrantes a rebosar, sin dinero ni medios para poder atender a tantas decenas de miles de personas que están llegando a nuestras costas, ¿aún pide Sánchez que vengan un cuarto de millón más?", ha remarcado Bernabé. "A eso se le llama irresponsabilidad, fomentar el efecto llamada e incumplir la Ley de Extranjería", ha manifestado, "norma que desde el Partido Popular exigimos que se cumpla, como hacíamos nosotros cuando gobernábamos", incluyendo la deportación inmediata y automática de aquellos inmigrantes que cometen delitos en nuestro país. "Quien no acepte nuestras leyes no puede tener jamás cabida en España", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo