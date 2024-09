Podemos denuncia "tics autócratas" de Sánchez y sospecha que está pensando en prorrogar presupuestos

Podemos ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muestra "tics autócratas" al proclamar que seguirá adelante "con o sin apoyo" del Parlamento y advierte de que no tiene voluntad de presentar unos Presupuestos Generales ambiciosos al Congreso e, incluso, cree que su intención es seguir con cuentas públicas prorrogadas. Así lo han manifestado en rueda de prensa el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, y la coportavoz del partido, María Teresa Pérez. Los dos se han mostrado muy críticos con las palabras del presidente, Pedro Sánchez, durante el Comité Federal del PSOE el pasado sábado cuando manifestó que el Ejecutivo avanzará con o sin el concurso del poder legislativo. El número 'tres' de Podemos ha calificado estas declaraciones de "preocupantes", "alarmantes" y "muy graves", dado que denotan un "profundo desprecio" por el funcionamiento del sistema democrático, por el trabajo de los diputados que le apoyaron para su investidura y el deseo del PSOE por volver a los tiempos de "mayoría absoluta". No obstante, ha replicado al Jefe del Ejecutivo que asuma que la realidad es la vigencia de un "parlamento plural", sin el cual es "imposible" que el Gobierno lleve a cabo su labor, y que su obligación es "negociar" las iniciativas de la legislatura en vez de procalmar que puede "gobernar sin necesidad de nadie más". Fernández ha ironizado que puede que al PSOE no le geste que haya diputados de izquierda que "no le van a decir a todo que sí", solo porque azuce el "fantasma de la ultraderecha" y le ha exigido que se vuelque en traer medidas progresistas, dado que ahora el Gobierno se caracteriza por la "inacción" y de "titulares" que acaban en "nada", lo que contribuye a la desafección de las bases progresistas y pone una "alfombra roja" a PP para llegar en el futuro a la Moncloa. "El hecho de que estás dispuesto a gobernar sin el apoyo parlamentario es porque está pensando en prorrogar los Presupuestos las veces que haga falta y en gobernar sin legislar", ha enfatizado el secretario de Organización morado, para lamentar que a esta legislatura ya solo le quedaba "ver a Pedro Sánchez con tics autocratas". "ABSOLUTA PARÁLISIS LEGISLATIVA" Fernández ha cuestionado que el Gobierno quiera acometer avances en materia de vivienda e impulsar una reforma fiscal, dado que está sumido en la "absoluta parálisis legislativa" y ha rechazado en la cámara todas las propuestas que Podemos ha puesto encima de la mesa sobre estas materias en el Congreso. "La sociedad española necesita menos promesas vacuas, menos anuncios grandilocuentes pero vacíos y lo que necesita es un Gobierno que actúe", ha demandado. PODEMOS HARÁ VALER SUS VOTOS Por otro lado, María Teresa Pérez ha dudado que el Ejecutivo presente un proyecto de Presupuestos Generales para 2025 valientes y que para seguir como hasta ahora, que es gobernar desde la "nada", puede seguir con cuentas públicas prorrogadas "sin problema". No obstante, ha desgranado que la hoja de ruta de su formación para unos futuros Presupuestos es "clara" y el "Gobierno la conoce". "Si quieren contar con el apoyo de Podemos, no pueden traer ni un solo recorte y además tiene que garantizar que hay avances sociales y nuevos derechas", ha apostillado. También ha admitido que el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial es la señal, para su partido, de que la legislatura progresista "quedó enterrada". "Lo que vemos es que no hay muchos incentivos en la aritmética parlamentaria para aprobar (los Presupuestos) y tampoco hay muchas ganas por parte del Gobierno de ser ambicioso", ha zanjado.

