Otegi opina que todas las medidas que "ayuden a que la tensión social desaparezca" en Venezuela son "acertadas"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que todas las medidas que "ayuden a que la tensión social desaparezca" en Venezuela son "acertadas", algo que es "muy necesario" en el país. Otegi se ha pronunciado de este modo, en una rueda de prensa en San Sebastián, a preguntas de los periodistas sobre la concesión del asilo político para el que fuera candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González, que llegó este pasado domingo a España. A su juicio, "todas las medidas que estén destinadas a no encrespar, a no polarizar y, en definitiva, hacer que la convivencia social en Venezuela sea un objetivo loable y perseguible por todos los sectores del país, nos parece bien". Tras asegurar que no tiene "datos para decir si corría peligro o no" la vida de Edmundo González, el líder de EH Bildu ha insistido en que "en Venezuela es muy necesario y conveniente rebajar la tensión social y, por lo tanto, cualquier medida que esté destinada o que tenga como objetivo rebajar la tensión social en Venezuela nos parece bien".

