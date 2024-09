Mena (Comuns) pide "buscar fórmulas" para que todos los alumnos hagan las mismas horas lectivas en Cataluña

El portavoz de los Comuns, Joan Mena, ha asegurado que "se pueden buscar fórmulas" para todas las escuelas de Cataluña, tanto públicas como concertadas, hagan las mismas horas lectivas, al ser preguntado por si se debe implementar la sexta hora lectiva en las escuelas públicas, tal y como acordaron en el pacto de investidura con el PSC. En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que los Comuns están "abiertos" a hablar con el PSC y con la consellera de Educación de la Generalitat, Ester Niubó, sobre esas fórmulas para implementar el acuerdo de investidura. EXTRAESCOLARES GRATIS Mena ha negado que esas fórmulas impliquen "descafeinar" el acuerdo de investidura, y ha insistido en que hablarán con la consellera para ver cómo recuperar esa sexta hora, después de que Niubó asegurase que priorizaría recuperar la confianza de los docentes. El portavoz de los Comuns también ha destacado que el mayor reto para Niubó será garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos, ha lamentado que falten plazas de formación profesional, y ha reclamado que haya actividades extraescolares gratis y garantizar el servicio de comedor escolar de manera universal. PRESUPUESTOS Preguntado por si han comenzado las negociaciones para los Presupuestos catalanes de 2025, Mena ha respondido que le han trasladado a la consellera de Economía, Alícia Romero, la necesidad de trabajar en las cuentas, y ha añadido que las prioridades de los Comuns son las que se reflejaron en el acuerdo de investidura. Ha afirmado que el Hard Rock ya aparece en el acuerdo de investidura, en el que se recoge "la fórmula definitiva para acabar con un proyecto que no aportaría nada a Catalunya", en alusión a la retirada de las bonificaciones fiscales con las que contaba el proyecto. "Creo que el acuerdo de investidura es claro. No se facilitarán proyectos de este tipo. Debemos de ver en la ley de acompañamiento cómo dificultamos que este tipo de proyectos no salgan adelante", ha subrayado. POSIBLE ENTRADA AL GOVERN Sobre si presionarán al Govern de Salvador Illa para tener una Conselleria, Mena ha sostenido que ahora "no toca hablar de eso" y que ahora están centrados en hacer unos buenos Presupuestos, y ha añadido que en el momento que tengan una oferta del PSC, los órganos del partido decidirán al respecto. En cuanto a la financiación singular de Catalunya, Mena ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo haya defendido como una oportunidad para todas las comunidades autónomas: "La reforma de la financiación no debería confrontar a las comunidades autónomas como está intentando hacer de forma irresponsable el PP y la ultraderecha", ha añadido. Respecto al asilo en España del opositor venezolano Edmundo González, el portavoz de los Comuns ha llamado a trabajar para que en Venezuela haya un "acuerdo entre el Gobierno y la oposición" para que haya una convivencia democrática.

