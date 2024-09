López Miras cree que sería un "error" que Vox deje a la Región sin presupuestos "por una mera estrategia partidista"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que sería un "error" que Vox deje "sin presupuestos" a las comunidades gobernadas por el PP y que "bloquee" estas autonomías por una "mera estrategia partidista". López Miras ha contestado de esta forma en una entrevista concedida al programa 'Herrera en COPE' y al ser preguntado por el posible apoyo de Vox a los Presupuestos de la Comunidad. A juicio de López Miras, la responsabilidad del PP en la Región de Murcia y en el resto de comunidades autónomas en las que ha sido el partido más votado y donde tiene la mayoría en el Parlamento es "dotar de la estabilidad posible a las comunidades autónomas y aprobar los presupuestos". "Yo lo que espero es que Vox no entre en una dinámica como la del Partido Socialista y como la de Podemos, de hacer oposición por oposición; de votar no por votar no, por una mera estrategia partidista; y de no intentar llegar a acuerdos que sean buenos para el desbloqueo de la situación en las comunidades autónomas y para avanzar, que es en lo que consisten los presupuestos". De momento, teniendo en cuenta que la actividad parlamentaria "disminuye en verano", López Miras ha señalado que Vox ya ha establecido en alguna nota de prensa "condiciones referentes a temas de inmigración y de extranjería que no son competencias de las comunidades autónomas". Se trata de asuntos, según el presidente del Gobierno murciano, con los que Vox "parece que quiere condicionar los presupuestos autonómicos". En este sentido, ha considerado que "sería un error que se dejase a las comunidades autónomas sin presupuestos" porque "son necesarios para muchísimas cosas pero, sobre todo, para establecer proyectos de futuro, para seguir creciendo, para generar empleo y para generar oportunidades". "Por eso, yo creo que bloquear comunidades autónomas por una mera estrategia partidista puede ser un error", ha zanjado. "VOX COMETIÓ UN ERROR Y SE EQUIVOCÓ" En este sentido, López Miras ha considerado que Vox "cometió un error y se equivocó" cuando tomó la decisión a nivel nacional en julio de romper los gobiernos de coalición autonómicos. A su juicio, la formación de Abascal se "equivocó" porque en la Región de Murcia "teníamos un gobierno que funcionaba". Y ha recordado que "costó mucho llegar a ese acuerdo de gobierno" entre el PP y Vox porque ambas formaciones estuvieron todo el verano del año pasado con esa negociación". "Al final, en septiembre, cuando conseguimos llegar a ese acuerdo de gobierno y, después de todo lo que costó y de un gobierno que durante diez meses estaba funcionando, entiendo que fue un error y así lo están viendo muchos ciudadanos". En concreto, ha estimado que fue un "error" el "romper esos gobiernos e intentar generar esa inestabilidad por una decisión a nivel nacional y por algo difícilmente entendible porque fueron por decisiones que se llevan tomando durante todo el año anterior, cuando se estaba gobernando con Vox".

Compartir nota: Guardar Nuevo