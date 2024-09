Lobato, sobre recurso por la Ley de Amnistía: "Parece un despacho de abogados que quiera tener su propia Constitución"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha subrayado este lunes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "parece un despacho de abogados" por la cantidad de recursos presentados contra el Gobierno central de Pedro Sánchez, con "historial de derrotas" como balance", hasta el punto de que "parece que quiera tener su propia Constitución". En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, el líder de los socialistas madrileños al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno regional contra la Ley de Amnistía, "en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes", y las recusaciones solicitadas por el Ejecutivo autonómico para los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. "El gobierno de la Comunidad de Madrid, en vez de dedicarse a gestionar, parece más que un Gobierno un despacho de abogados, un bufete, que está todo el día presentando recursos y ahí está el historial de derrotas que tiene la señora Ayuso", ha incidido. Tras recalcar que este recurso entra dentro de una "total normalidad democrática", ha insistido en censurar que la Comunidad de Madrid esté "todo el día" en el Tribunal Constitucional con cada cosa que aprueba el Ejecutivo central. "Parece como que la señora Ayuso quisiera tener su propia Constitución; pues no, es la Constitución que hay", ha indicado. Así, ha insistido en que si las normas "están bien hechas" seguirán estando vigentes y, aunque te puede "gustar más o menos", tendrá que asumirlas. "Preséntate a las elecciones, gánalas y legisla tú en España, pero no es el caso", ha dicho Lobato, que ha recordado "el largo historial de resistencias de Ayuso que han acabado como han acabado". SEÑALAMIENTO DE JUECES En este sentido, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha censurado que el partido que ha tenido "secuestrado" durante cinco años al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP, señale ahora a jueces "porque no son los que ellos consideran de los suyos". Por su lado, la portavoz de Vox en la Cámara regional, Rocío Monasterio, ha trasladado su apoyo a Ayuso en esta decisión y ha recalcado la defensa de la "independencia" en todas las instituciones. "Yo creo que defender la independencia de las instituciones es fundamental y apoyamos en esto a la señora Ayuso. Nos parece estupendo y lo que creemos es que esta misma forma de operar, de defender la independencia de las instituciones, es la que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid", ha resaltado. Desde el PP, su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que la Ley de Amnistía es "probablemente" el caso de corrupción "más grande de la historia de la democracia", recalcado que ha sido escrita "al dictado de delincuentes", que perpetraron un "golpe de estado" en Cataluña. Con esta ley, en su opinión, se pretende una "modificación de la Constitución encubierta". Además, ha insistido, se pide la recusación de estos tres magistrados "por su evidente vinculación con el PSOE".

