La Asamblea de Murcia retoma la actividad con las comparecencias pendientes del mes de julio sobre la ley del Mar Menor

La Asamblea Regional retoma la actividad tras el verano. Lo hace, según ha ordenado la Junta de Portavoces, con las comparecencias que quedaron pendientes en el mes de julio ante la Comisión de Asuntos Generales para la modificación de la ley del Mar Menor. Estas continuarán esta semana y concluirán, según han anunciado los representantes de los grupos parlamentarios el próximo lunes, 16 de septiembre. Desde VOX piden que, una vez terminadas estas comparecencias, "se den por cerradas las comparecencias de la ley del Mar Menor y lleguemos a un acuerdo para presentar antes del 18 o 19 un calendario para la aprobación definitiva de modificación de la ley". Así, este miércoles intervendrá en la comisión el catedrático de la UPCT, Alejandro Pérez; el viernes 13 lo harán el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez; así como el empresario Luis del Rivero. Mientras que el lunes lo harán el ingeniero agrónomo Pedro Fernández y el director general de la Fundación del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas. Igualmente se ha programado para el miércoles 18 un pleno para elegir al Comisionado de la Transparencia, ya que la elección no pudo llevarse a cabo en julio. "Todo esto obedece aún a la actividad extraordinaria aprobada en julio", ha advertido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado. Sin embargo, grupos como PP y VOX han criticado tras la reunión de la Junta de Portavoces que aún no pueda retomarse la actividad ordinaria en la Asamblea, ya que el PSOE ha presentado una propuesta, que ha contado "en vista de la insistencia y pese a que hemos advertido de que eso retrasará el inicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea", ha explicado Segado, que ha recalcado que su propuesta era "cerrar el próximo miércoles todo el orden del día pendiente cerrar de la sesión extraordinaria de julio, con el apoyo del PP. El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha señalado que "los partidos tradicionales, PSOE y PP, se han negado a que el criterio de proporcionalidad en función al resultado electoral fuera el que rigiera la elección de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región". A su juicio, "se han sacado del bolsillo" la elaboración de un informe por parte de los Servicios Jurídicos de la Asamblea, "que tardará 15 días en ser emitido y a partir de ese informe seleccionar cuál va a ser el criterio de elección". El parlamentario advierte que así se "pierde otro mes de poder traer aquí los problemas que tiene la sociedad murciana". Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, considera que en esta Junta de Portavoces, "PP y VOX siguen poniéndose de acuerdo y pasando el rodillo. En la Junta de Portavoces solo hemos visto los restos de una sesión extraordinaria que quedó pendiente del curso anterior". En su opinión, "la principal prioridad del PP es continuar con las comparecencias de la Comisión de Asuntos Generales para terminar de cargarse la ley del Mar Menor, que fue una exigencia para el gobierno de coalición con la ultraderecha". Según ella, la "estrategia del PP para este curso, seguirá siendo hablar lo mínimo posible de los problemas de la Región". Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, José Vélez ha explicado que también han solicitado la comparecencia del consejero de Educación, Víctor Martínez, para que dé explicaciones sobre lo que califican de "desastroso" inicio del curso escolar en la Región. El socialista ha denunciado que "alumnos, las familias y los docentes están sufriendo las consecuencias de la falta de planificación del PP y su continuo maltrato a la educación pública", recordando que muchos alumnos "comienzan las clases sin maestro o profesor porque la Consejería de Educación todavía no ha hecho las adjudicaciones necesarias para cubrir las sustituciones de docentes" y lamentando que este curso "haya 85 barracones, 5 más que el curso pasado; miles de alumnos volverán a pasar frío en invierno y calor en verano porque sus aulas no están climatizadas, y hay colegios sin techo porque las obras comenzaron tarde". Además, ha señalado que, de los 23 centros en los que el Gobierno regional tenía previsto realizar la retirada de amianto este verano, solo lo ha hecho en tres. "Quedan 117 centros educativos con amianto en la Región de Murcia", ha recordado.

