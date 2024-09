IU respalda reducir la deuda a las CCAA "condicionada" a que revierta en servicio público

Sevilla, 9 sep (EFE).- Izquierda Unida respalda la propuesta lanzada por el PSOE sobre el pago de parte de la deuda de las comunidades autónomas con el sector privado pero ha advertido de que esta medida tiene que estar marcada por la "condicionalidad", que suponga que el ahorro se destine a los servicios públicos de cada territorio.

De esta forma lo ha advertido este lunes en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien ha respaldado que el PSOE abra un debate sobre el plan de reducción de la deuda de las comunidades autónomas, una medida que tiene que contar con una "condicionalidad" para que el ahorro vaya a parar a los servicios públicos.

Antes de mantener una reunión de los coordinadores territoriales de IU para abordar, entre otros asuntos, el debate sobre el sistema de financiación autonómica y local, Maíllo ha dicho que su formación ha tenido siempre una posición federal y por ello cuenta desde hace décadas con un documento.

Ha dicho que celebra que "algunos" hayan abrazado el discurso federal y ha añadido que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación "no puede esperar más", al tiempo que ha recordado que se financian a las personas y no a los territorios y que cuando se financian servicios públicos "no puede haber desigualdad".

"Animaría al presidente del Gobierno a que incluya la condicionalidad a cambio de que los beneficios vayan a mejorar los servicios públicos y que no se destinen a la bajada de impuestos a los ricos", ha señalado Maíllo, quien ha apostado también por una reforma fiscal con "actuaciones estructurales".

Según el dirigente de IU, en los últimos 15 años el IRPF y el IVA han subido 20 puntos de recaudación pero en el caso del impuesto de Sociedades se ha producido una bajada respecto a los beneficios empresariales.

Respecto al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el dirigente de IU ha indicado que los planteamientos para la negociación de Sumar -donde está incluido IU- son "acertados", ya que se centran en la reducción de la jornada laboral, en el permiso de paternidad y en la vivienda.

Además, plantea una mayor apuesta por infraestructuras e inversiones que IU va a elaborar en las próximas fechas, según ha explicado Maíllo, quien ha aclarado que las propuestas van a ser "vehículadas" a través del grupo Sumar, por lo que en ningún momento IU se plantea participar en la negociación directa con el PSOE.

Preguntado por la decisión del opositor venezolano Edmundo González de pedir asilo en España, el coordinador de IU ha señalado que "todo lo que contribuya a ayudar en la crisis" de Venezuela es "positivo", y ha rechazado la "lectura incendiaria" que, a su juicio, realiza la "derecha" sobre lo que ocurre en esta país.

En su opinión, al PP le "importan un pimiento" los ciudadanos de Venezuela y ha advertido de que el debate que plantea "la derecha" es una "frivolidad", y acusa a este partido a intentar "sacudidas internas" de las fuerzas reaccionarias y de la presentes en países limítrofes. EFE

