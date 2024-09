IU reclama a Moreno "poner coto al racismo que crece" en el PP y una "política migratoria rigurosa" para Andalucía

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este lunes del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tiene que poner coto al racismo que crece en su partido" por cuanto ha considerado que en el caso de Andalucía el Partido Popular "tiene un freno" en su posicionamiento ante la migración por el hecho de que "la sociedad andaluza es una sociedad acogedora". En declaraciones a la Cadena Ser con motivo de una entrevista que emitirá el programa La Ventana de Andalucía, Valero, al hilo de la previsión de la llegada en esta jornada de 150 migrantes a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la reacción institucional y de ese partido, ha sostenido que "estamos muy necesitados en Andalucía de que haya una política migratoria seria, rigurosa", al tiempo que ha instado al PP a "dejar de bloquear, por ejemplo, cómo se gestionan los flujos migratorios de los niños y niñas que no vienen acompañados" por considerar que esa estrategia "perjudica a Andalucía". Se ha reafirmado en la exigencia de que "Moreno Bonilla tiene que pedir cuentas a su partido por una política que defiende claramente racista y que además es ineficaz e ineficiente". El líder de IU Andalucía ha instado al presidente andaluz a "ponerse del lado del sentido común de Andalucía y defender los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la infancia y, por supuesto, los derechos de los trabajadores". Con la premisa de que Andalucía es "puerta de entrada", ha advertido de que en el caso de la Comunidad se da la circunstancia de que la migración "está de paso para ir a otros sitios a trabajar, son trabajadores como nosotros y migramos cuando lo hacemos porque no nos queda más remedio". El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga, que ha señalado a otros dirigentes del Partido Popular por "ese discurso claramente racista que tiene Albiol, que ha justificado Cuca Gamarra, que también demostró el propio Feijóo", ha remarcado que la perspectiva de Andalucía sobre la migración es la de "una sociedad de trabajadores y trabajadoras que en muchos casos o han tenido que emigrar, saben lo que es emigrar, saben lo que es tener que irse de tu tierra forzadamente para buscarte el trabajo". Valero ha señalado que Andalucía afronta en estos momentos la circunstancia de que "muchos jóvenes en Andalucía están fuera de su tierra porque han tenido que irse fuera a trabajar", de manera que percibe que existe "un freno ideológico entre lo que podría hacer el Partido Popular y lo que la sociedad andaluza toleraría", para desear que "ojalá no entre en ese marco".

Compartir nota: Guardar Nuevo