IU apoya la quita de deuda de las CCAA pero pide al PSOE condicionarla a un compromiso de mejora de servicios públicos

IU ha defendido, en el marco de la reforma de la financiación autonómica, que se permita la quita de deuda de las comunidades pero ha reclamado al PSOE que lo condidione a un compromiso de que ese ahorro se revierte a la mejora de los servicios públicos y no se permita emplearlo en "regalos fiscales" a los ricos, como aplica a su juicio el PP en las autonomías que gobierna. También ha reivindicado, al igual que Sumar, que ese cambio de moldeo esté aparejado a una reforma fiscal que grave más a las grandes empresas y rentas altas, dado que así podrá disponerse de ingresos suficientes para potenciar las prestaciones públicas. Así lo ha trasladado el líder de la formación, Antonio Maíllo, en una comparecencia de prensa previa a una reunión con los coordinadores autonómicos de IU, con la que la organización ilustra una posición unitaria ante un debate de "gran importancia" y que atañe al modelo de país, donde IU "no oculta" que tiene una posición "federal" y celebra que otras formaciones se hayan sumado a ese criterio. Maíllo ha desgranado que defienden una mejora de la financiación autonómica y local, que "no puede esperar más", y que el objetivo para la izquierda debe ser "elevar el debate político al respecto", así como el nivel de propuestas, ante unas derechas instaladas en una "especie de impugnación" sin ofrecer alternativa sobre el cambio de sistema. El coordinador federal de IU ha enfatizado que lo que hay que financiar son servicios públicos para personas y no se puede permitir que derive en una "confrontación entre territorios", que a su juicio es lo que quiere "aprovechar" el PP. Por tanto, ha proclamado que para ello "no se puede establecer mecanismos de desigualdad". Al respecto, IU apoya que se abra el debate sobre el plan de reducción de la deuda de las comunidades autónomas que ha hecho el PSOE y celebra que se incorpore este punto, dado que ya lo plantearon en verano. Eso sí, ha desgranado que para que eso sea "veraz, real y tenga consecuencias" es el hecho de que haya una "condicionalidad", es decir, que las autonomías se les permita esa quita de deuda si ese ahorro lo dedican a sufragar servicios públicos. ANIMA A SÁNCHEZ A INCOPORAR ESA CONDICIÓN "Yo animaría al presidente del Gobierno a que incorpore el criterio de condicionalidad", ha explicado Maíllo quien también insta a Pedro Sánchez a vincular la nueva financiación con una reforma fiscal, que garantice una vía de ingresos para costear los servicios sociales, la sanidad y la educación públicas. A su juicio, esa reforma fiscal "no se puede quedar solo en titulares llamativos" y debería incorporarse una adenda al acuerdo entre el PSOE y ERC que lo contemple "para no hacernos tramas al solitario y abordar con audacia" la financiación autonómica. SUMAR INSISTE EN LA REFORMA FISCAL En una línea similar se ha pronunciado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que en rueda de prensa ha insistido en desplegar una reforma fiscal aparejada a un nuevo modelo de financiación autonómica. A su juicio, tan importante es fijar cómo se reparten los recurso como el "tamaño del pastel" de los ingresos, para lo cual se requiere potenciar una política tributaria progresiva para que las grandes fortunas "paguen" lo que les corresponden. Maíllo como Urtasun han desgranado que una de las claves de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene debe ser la vivienda, entre otros objetivos. El líder de IU ha detallado que van a recopilar, desde sus asambleas de base, propuestas desde los territorios para intentar que esas aspiraciones, como mejora de infraestructuras, puedan formar parte de las futuras cuentas públicas. "Es fundamental que se dé un acelerón en el cumplimiento de las propuestas del acuerdo de investidura para dar ese impulso a la segunda etapa de la legislatura", ha concluído Maíllo.

Compartir nota: Guardar Nuevo