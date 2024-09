Gobierno andaluz urge a Espadas y los diputados del PSOE-A a "rebelarse" en el Congreso ante el pacto con ERC

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha emplazado este lunes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a "rebelarse" ante Pedro Sánchez y pedir a los diputados socialistas andaluces en el Congreso a votar en el Congreso contra la financiación singular para Cataluña acordada con ERC, que ha calificado como una "metedura de pata" que a los andaluces "nos costaría un ojo de la cara". Sanz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, durante la que ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la financiación autonómica de forma "multilateral" y a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "explicar claramente cuál es su modelo y que no pretenda trasladarlo a todas las comunidades autónomas porque para Andalucía es un robo sin precedentes". En su opinión, la financiación singular para Cataluña supone "la ruptura del principio de solidaridad y de la igualdad de oportunidades que hasta ahora siempre se había definido entre todas las comunidades, ya que lo que e resolvió con café para todos ahora se pretende es que otros sigamos tomando café y algunos, como Cataluña, el Gobierno de Sánchez le otorgue el privilegio de tomar champán y caviar", después de que Andalucía haya dejado de recibir 15.000 millones de euros desde la entrada en vigor del acuerdo de financiación acordado por Zapatero. "Los más ricos van a recibir más y los que necesitamos aún la solidaridad vamos a percibir menos. Que esto venga de la mano de un partido como el PSOE es verdaderamente peligroso", ha alertado el consejero andaluz de Presidencia, que se ha preguntado "qué es eso de que Cataluña tenga una financiación privilegiada y los demás nos aguantemos con las sobras". Tras subrayar que "a Andalucía le ha costado mucho ser una comunidad de primera y hoy pretenden que volvamos a ser de segunda", Sanz ha calificado la propuesta de Sánchez y la andaluza María Jesús Montero como "la mayor traición a Andalucía que se ha cometido desde el inicio de la autonomía" porque "parece que les molesta Andalucía esté creciendo y sea líder en los rankings económicos y sociales y pretende imponernos un freno para que Andalucía no pueda avanzar". En este sentido, ha pedido a Montero que "que explique claramente cuál es el modelo y no pretenda trasladarlo el modelo a todas las comunidades autónomas porque para Andalucía es un robo sin precedentes" y ha reclamado a Sánchez "dejarse de historias y convocar de una vez la Conferencia de Presidentes" para abordar la financiación autonómica en un foro multilateral porque es "inaudito" que Andalucía y otras comunidades hayan tenido que "reclamarla hasta en los tribunales". "Lo que no vamos a hacer es blanquear el modelo de financiación singular con Cataluña ni vamos a permitir que nos chantajeen con reuniones bilaterales entre presidentes. Cuando hay, lo que hay que tratar son las relaciones institucionales, pero el modelo de financiación tiene que ser en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque hay que resolverlo desde la multilateralidad y lo que pretende el PSOE es intentar hacer una subasta e intentar blanquear un modelo que es un robo para Andalucía a través de ese tipo de reuniones bilaterales", ha alertado. A su juicio, el PSOE-A está "secuestrado por sumisión a Sánchez no sé si en busca de premios alentando y aplaudiendo esa traición sin precedentes a Andalucía". "Espadas ha metido la pata claramente porque ha defendido un modelo singular como el de Cataluña que a los andaluces nos costaría un ojo de la cara porque si aplicamos el modelo catalán Andalucía ni tiene la capacidad fiscal, económica ni de renta de Cataluña y el punto de partida sería gravemente perjudicial y nos costaría un ojo de la cara". Por todo ello, Sanz ha defendido que "lo que tiene que hacer Espadas es plantarse ante Sánchez porque hoy defender a Sánchez es incompatible con defender Andalucía y la manera de demostrar que está con Andalucía es decirle a sus diputados en el Congreso que cuando se lleve este modelo de financiación voten en contra". "Todo lo demás son palabrerías como la que hemos visto esta semana con algunos líderes territoriales que lo que tienen que hacer es que sus diputados voten en contra y no hacer manifestaciones en la puerta de la sede del PSOE durante un Comité Federal", ha concluido.

