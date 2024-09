Gobierno andaluz dice que el narcotráfico en Cádiz "desborda" al Ministerio y pide más medios para afrontarlo

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que al Ministerio de Interior "se les desbordan los acontecimientos" relativos al narcotráfico en la provincia de Cádiz con "situaciones muy complejas todos los días" y con las narcolanchas que "se extienden a otras zonas" de Andalucía como Málaga, Huelva o el río Guadalquivir. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha trasladado que "ha llegado la hora de pasar a cumplir ya" con "las promesas" que desde Interior se hicieron tras los acontecimientos ocurridos en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024, en los que fallecieron dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha. "Se lo merecen nuestros guardia civiles, que hacen un trabajo excepcional, como la Policía o Vigilancia Aduanera en otras costas", ha comentado el consejero, quien ha lamentado que han pasado "muchos meses" desde lo de Barbate y "no ha habido novedad en el caso de medios y apoyo" a guardia civiles, Policía y Vigilancia Aduanera. "Lamentablemente, muchas promesas pero todos incumplimientos", ha apostillado. A este respecto, el consejero ha reprochado al Ministerio de Interior la situación de "abandono" a la Guardia Civil, a quienes "se prometieron medios" tras lo ocurrido en Barbate, para añadir que "ni hay nuevas embarcaciones ni hay más efectivos" y que "de los primeros días donde hubo un leve apoyo, todo ha desaparecido". El pasado viernes 9 de febrero por la tarde noche, una zodiac de la Guardia Civil se desplazó al puerto de Barbate ante el aviso de que había varias narcolanchas fondeadas allí protegiéndose del temporal que había en ese momento. Una vez en la zona, la embarcación de la Guardia Civil fue embestida por una narcolancha, provocando la muerte de dos de sus agentes. Un amplio dispositivo policial permitió días después la detención de un total de seis personas como presuntos responsables de tripular la embarcación de alta velocidad que mató a los agentes, siendo enviados a prisión provisional. Tras lo ocurrido, desde la Junta de Andalucía y las asociaciones vinculadas a la Guardia Civil se reclamaron más medios materiales y humanos para hacer frente al narcotráfico en la provincia de Cádiz. Además, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó decir que habría "impunidad cero" para los causantes de estas dos muertes y que "no iban a cejar" en "seguir implementando todos los medios necesarios y precisos" para luchar contra estas organizaciones criminales. Meses después, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esclareció que estos detenidos no viajaban a bordo de la embarcación, sino que fue otra narcolancha la que provocó la muerte de los guardias civiles. Fue entonces cuando algunos de los detenidos, al pasar nuevamente ante el juez para determinar su puesta o no en libertad, señalaron a otra persona como autor material de estos hechos. El hombre se sospecha que se oculta en Marruecos, por lo que se ha pedido la colaboración del país vecino para su localización. Así, sobre la detención de esta persona como presunto tripulante de la narcolancha que arrolló a los guardias civiles, Antonio Sanz ha mostrado su confianza en que será detenido, aunque aclarando que "la mejor manera de ayudar" a la Guardia Civil es "dotarles de más medios efectivos y por supuesto capacidades para la lucha contra el narcotráfico". "Tenemos plena confianza en el buen trabajo de la Guardia Civil, en el trabajo de investigación y luego la acción que está cometiendo la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico", ha señalado el consejero.

