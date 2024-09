'Génova' garantiza que no habrá fisuras de CCAA del PP en financiación y quita de deuda: "No nos vamos a dejar enredar"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha garantizado este lunes que no habrá "fisuras" de sus comunidades autónomas ni con la financiación autonómica ni con la condonación de la deuda, dos cuestiones que, a su entender, tienen que negociarse de forma "multilateral". Así, ha dicho que el partido y los presidentes del PP no se van a dejar "enredar" por el Gobierno de Pedro Sánchez, que está dispuesto a mantener una ronda con cada autonomía de forma bilateral. "Nos vamos a dejar enredar porque es imposible enredar al Partido Popular en defensa de lo común", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntado si el PP puede garantizar que sus presidentes tampoco aceptarán negociar de forma bilateral la quita de la deuda. En la declaración acordada entre Alberto Núñez Feijóo y sus 'barones' el pasado viernes, en el Palacete del Duque de Pastrana, condenan "la artimaña de la bilateralidad con los separatistas" y se comprometen a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto". En una entrevista en Antena 3 este lunes, Feijóo ha vuelto a insistir en esa multilateralidad tanto en financiación como en quita de deuda y ha subrayado que "las CCAA del PP no van a aceptar acuerdos bilaterales para intentar blanquear el concierto independentista o la soberanía fiscal de Cataluña". "NO VA A HABER FISURAS EN LA DEFENSA DE LO COMÚN" Sémper ha recalcado que hay un "interés" por parte del Gobierno en "enredar" y "en poner el foco donde no tiene que estar", en los presidentes del PP, cuando el que gobierna desde hace seis años es el PSOE de Pedro Sánchez, que pretende "cambiar por la parte de atrás la financiación autonómica en este país y cambiar la Constitución". Por eso, ha garantizado que el PP "no se va a dejar enredar porque es imposible enredar al Partido Popular en defensa de lo común". "Le digo que los presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular van a defender lo mismo, lo acreditaron el viernes, lo llevan acreditando hace unas semanas", ha aseverado. Sémper ha insistido en que "no va a haber fisuras en la defensa de lo común" y en "la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos" y ha acusado a Pedro Sánchez de pretender "una mutación constitucional para consolidar una España de primera y otra de segunda". CARTA A LA MINISTRA MONTERO Por eso, ha garantizado que, frente a un Gobierno que da "pasos decididos para consolidar la desigualdad entre los españoles", el papel fundamental que toma el PP es el de "preservar lo común" ofreciendo su alternativa. "El PP va a ser oposición contundente a esto, lo estamos demostrando. El viernes dimos un paso más y hoy enviamos una carta a la ministra sobre la que esperamos respuesta para financiar con 18.000 millones millones de euros provenientes de los fondos Next Generation a las comunidades autónomas y que garanticen la prestación de servicios públicos a nuestros ciudadanos conforme a las disponibilidades económicas de este Gobierno", ha asegurado. Así, ha confirmado que hoy el PP ha enviado una carta a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con una petición para inyectar 18.000 millones de euros de los fondos europeos a las comunidades autónomas para que dispongan de un mayor montante para sufragar los servicios públicos de los ciudadanos. "Ojalá la número dos de Sánchez en el Gobierno y en el PSOE atienda lo que le traslada el principal partido de España con el mismo interés con el que recibe las exigencias de los partidos independentistas", ha indicado Sémper. LA MISIVA LA FIRMA JUAN BRAVO En la misiva, que firma el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, explica que le remite el acuerdo que Feijóo y sus presidentes alcanzaron el viernes tras la "inacción" por parte del Gobierno en materia de financiación, algo que les ha llevado a seguir trabajando y acordar "unos principios básicos que debería tener un nuevo sistema de financiación". Eso sí, Bravo le recuerda que cuando Montero era consejera en la Junta de Andalucía dijo el 30 de mayo de 2018 que es el Gobierno de España quien tiene que "liderar este debate" y "presentar una propuesta sobre la que se pueda discutir". "Es por ello que, habiendo acordado los planteamientos que se encuentran en el manifiesto que le adjuntamos, le instamos a que materialice lo que planteaba el 30 de mayo de 2018, y lidere desde el Gobierno de España una reforma del sistema de financiación autonómica de manera multilateral, poniendo encima de la mesa una propuesta", asegura. A renglón seguido, el PP solicita a Montero "que ponga a disposición de las mismas 18.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha sido capaz de ejecutar y cuyo riesgo de devolución fue advertido la semana pasada por el Tribunal de Cuentas Europeo". Para ello, prosigue, "puede utilizar la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación que usted preside, foro que se torna ideal para un trabajo multilateral y que permite hacer efectiva esta propuesta o cualquier otra que el Gobierno quiera hacer". "Somos conscientes de que la política que ha llevado su Gobierno en los meses que llevamos de legislatura va más encaminada a blindar ciertos pactos, que a gestionar España. Pero este acuerdo puede ser un punto de inflexión en su política, haciendo un país más igualitario y más justo, sin ciudadanos de primera y de segunda", afirma. Según el responsable de Economía del PP, es "la oportunidad perfecta para abandonar una gestión encaminada a otorgar privilegios a los independentistas y empezar a hacer una España para todos los españoles".

