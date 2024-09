Ferrer: "Va a ser una batalla pero los jugadores están preparados"

Valencia, 9 sep (EFE).- El capitán español de CopaDavis, David Ferrer, señaló en rueda de prensa que la Fase de Grupos que arranca este martes en Valencia "va ser una batalla", dada la gran igualdad del Grupo B que comparten con Australia, Francia y la República Checa, si bien aseguró que ve a sus jugadores preparados para afrontar el reto de clasificarse para la Final a Ocho de Málaga.

"Creo que es el grupo más difícil pero eso no quiere decir que no seamos los favoritos, creo que no los hay en este grupo. Va a ser una batalla, pero los jugadores están preparados para ello y seguir adelante y ganar", indicó.

Ferrer señaló que Chequia, ante la que debutan este miércoles, no es una sorpresa, ya que destacó el nivel de sus jóvenes jugadores como Jiri Lehecka o Tomas Mahac "que ya es un top 40" y Jakub Mensik "que es un joven con mucha proyección y que no se arruga ante nadie, además de contar con un buen dobles".

"Tanto Australia como Francia tienen grandísimo dobles y esto en la Davis es muy importante. Francia contará con Humbert, que es muy buen jugador de indoor, y aunque Australia suma la baja de Alex de Miñaur, cuenta con un Popyrin que en los dos últimos meses ha ganado un Máster 100 y está a un gran nivel y el dobles viene de ganar el US Open", agregó.

Tras unos días de entrenamientos en Valencia, Ferrer explicó que ha visto "muy bien" al equipo, porque "hay muy buen ambiente, que es fundamental" y que en ese aspecto está "tranquilo y agradecido por su compromiso, por estar aquí ante un calendario tan justado y con muchos de ellos que han jugado muchos partidos este año". "Estoy con mucha ilusión, creo que nos va a ir bien y si no, no pasa nada", puso de relieve.

Sobre las condiciones de la pista de La Fuente de San Luis, comentó que "son muy buenas, son un término medio. Hace dos años era muy lenta y el año pasado rápida. Los jugadores se han sentido cómodos y jugar ante nuestra gente es perfecto, la ciudad nos está tratando muy bien". EFE

sm/jpd

(foto)