ERC elige a Vilagrà, Vilalta y Fernàndez para la comisión de seguimiento del acuerdo con el PSC

Los tres miembros de ERC en la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura pactado con el PSC serán la vicepresidenta del Govern y actual diputada en el Parlament, Laura Vilagrà, y los secretarios generales adjuntos y diputados, Marta Vilalta y Juli Fernàndez. Así lo ha informado este lunes la misma Vilalta, en una rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona, donde ha dado a conocer los tres nombres de ERC que se encargarán de velar por el cumplimiento del acuerdo de investidura pactado con el PSC. La creación comisión de seguimiento es parte del pacto que cerraron ERC y PSC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y estará integrado por tres representantes de cada partido. Vilalta ha dicho que la comisión servirá para ser "vigilantes y exigentes" en el cumplimiento de un acuerdo que sirvió, dice, para desencallar la investidura del presidente de la Generalitat. Para la secretaria general adjunta, la comisión debe servir para garantizar que se avanza en las grandes carpetas del acuerdo, que pasan por la resolución del "conflicto político" catalán, la financiación singular, la protección de la lengua catalana, y el despliegue de políticas en servicios públicos. "Todo esto lo vigilaremos, y haremos el seguimiento para que se cumpla", ha remarcado, aunque ha informado que aún quedan por designar los tres miembros del PSC para constituir la comisión. PRESUPUESTOS CATALANES Sobre las conversaciones para los Presupuestos de 2025, Vilalta ha rechazado hablar de calendarios, y ha augurado que, por ahora, ERC hará una primera reunión con el PSC para estudiar la apertura de negociaciones más adelante. Aunque no ha dado detalles de cuándo se harán los próximos contactos, Vilalta ha pedido paciencia y tranquilidad con las cuentas catalanas y "sobre todo, hechos y cumplimientos", en apelación al PSC. Ha destacado que lo importante de los Presupuestos es lo que se consiga con ellos en temas como servicios públicos, territorio y cumplimiento de acuerdos: "No hemos ni comenzado a negociar. Veremos que índole toman las negociaciones", ha añadido. CESE DE ALTOS CARGOS Preguntada sobre la existencia de altos cargos del antiguo Govern de ERC que siguen en el nuevo ejecutivo socialista, ha asegurado que la anterior Generalitat ya hizo un traspaso "ejemplar" de las consellerias y que ahora "Illa debería de manera rápida, de forma inmediata, con la máxima celeridad posible, acabar de hacer todos los nombramientos de nuevos cargos". Ha pedido al nuevo ejecutivo que cese a las personas nombradas por ERC en el anterior Ejecutivo y haga el relevo de los altos cargos de la Generalitat: "Eso se lo hemos trasladado al mismo Salvador Illa y lo que vemos es que aún no lo han hecho", ha subrayado. "Parece que aquel Govern alternativo era más fachada que nada, porque les está costando encontrar personas y gente que ocupen estos cargos de responsabilidad", ha criticado.

