El PP trasladará este lunes al Gobierno su propuesta de inyectar 18.000 millones de fondos Next Generation a las CCAA

El PP trasladará este lunes al Gobierno su propuesta para incorporar 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation a la cuantía total que las comunidades autónomas reciben por parte del Estado para hacer frente al pago de los servicios públicos. Así, el Partido Popular ha informado que su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, enviará este lunes una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que tenga en cuenta esta propuesta. El PP ha indicado en un comunicado que estarán pendientes de la respuesta de Montero y abiertos a explicársela para facilitar que la pueda considerar "casi con el mismo interés que si la remitieran ERC o Junts". La organización considera que esta medida daría más capacidad económica a las comunidades autónomas sin mermar la capacidad económica de la Administración central. La propuesta fue acordada el pasado viernes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales en una cumbre autonómica del partido. En ella, los representantes de los 14 gobiernos autonómicos 'populares' pactaron reclamar esta fórmula como método de mejorar la atención social. Al encuentro acudieron diez presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias, y el vicepresidente de Baleares. La presidenta balear, Marga Prohens, no pudo viajar a Madrid al tener en agenda la reunión del consejo de gobierno y la apertura del curso escolar. La dirección nacional del PP quiso imitar en esta reunión el formato de una Conferencia de Presidentes, un órgano que no se reúne desde marzo de 2022 y que los 'populares' llevan meses reclamando. "Cumbre de Presidentes, España somos todos", figuraba en el cartel elegido por el PP para este cónclave, en el que figuraban las banderas de cada comunidad.

