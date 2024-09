El PP destaca que la petición de ayuda al Gobierno central ante la crisis migratoria es una demanda de Mallorca

El PP ha hecho hincapié este lunes en que la petición de ayuda al Gobierno central ante la crisis migratoria no es una demanda del PP, sino que es una "reivindicación real de Mallorca". En un comunicado, el partido ha denunciado públicamente "la falta de empatía y de responsabilidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez frente la crisis migratoria y humanitaria y ha insistido en que la petición de ayuda no es "un capricho" del PP. La portavoz 'popular' en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha lamentado que, a pesar de la "situación límite", Delegación del Gobierno se "limpie las manos" y diga que "no es de su competencia". Además, ha indicado que ahora "también la Fiscalía de Baleares reclama la implicación del Ejecutivo central para atender a los menores no acompañados que llegan". "El Gobierno sigue mirando a otro lado por puros intereses partidistas y desatiende sus obligaciones", ha apuntado. Riera ha indicado que "el Consell necesita instalaciones y recursos tanto económicos como humanos para hacer frente al incesante aumento de llegadas". Asimismo, se ha preguntado qué opinan al respecto las socialistas Francina Armengol y Catalina Cladera sobre "evasiva de Sánchez de tender la mano a Baleares, o si para ellas, todos los pasos del presidente son acertados, aunque se trate de hacer política a costa de la complicada situación que viven las Islas".

