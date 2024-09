El Parlamento de Cantabria presenta ante el TC un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

El Parlamento de Cantabria ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque, a su juicio, "vulnera el principio de igualdad entre los españoles". Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que ha explicado que en el recurso se pide que se anule todo el texto de esta ley orgánica. Una decisión, ha recordado González Revuelta, que cuenta con el apoyo "unánime" de la Cámara cántabra, a excepción del Grupo Socialista --Vox votó a favor y PRC se abstuvo de la PNL del PP--; y "democráticamente responde también al sentir de la mayoría de los ciudadanos de Cantabria". Se trata de la segunda vez en la historia del Parlamento que éste presenta un recurso de inconstitucionalidad, lo que evidencia, según su presidenta, la "excepcionalidad" y la "trascendencia" que tiene esta decisión. Según ha señalado González Revuelta, que confía en que el recurso sea admitido a trámite, "la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos". Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Cantabria también ha manifestado públicamente que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. "Con este recurso que se ha presentado se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa", ha valorado. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

