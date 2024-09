El Gobierno reprocha a Mazón su posición sobre la condonación de la deuda: "Hay días que es una cosa y otros es otra"

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en "espíritu constructivo" su posición sobre la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana. "Hay días que es una cosa y hay días que es otra", ha lamentado. De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios este lunes, momentos antes de participar en un almuerzo coloquio organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde ha subrayado la necesidad de modificar el modelo de financiación porque ha asegurado que el actual está "caducado" y es algo que en la Comunitat Valenciana "sabemos bien". Además, ha incidido en que en este momento existe "una oportunidad" que es el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña: "Refleja una normalidad institucional y la superación de un conflicto". En este sentido, ha indicado que uno de los "elementos fundamentales" para abordar la reforma es el volumen de deuda de "muchas" de las comunidades, especialmente las del Mediterráneo. Sin embargo, ha afirmado que la quita de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda, "que se plasmará próximamente", ofrecería "una inyección de liquidez" a las CCAA. Y en el marco del debate acerca del modelo federal de España, el secretario de Estado ha instado a "aprovechar la oportunidad" del "consenso" que existe en torno a la reforma de la financiación para buscar "grandes acuerdos", para a partir de ahí avanzar hacia un Estado "más federal", una palabra que ha negado que sea "patriótica, sino todo lo contrario". Así, ha señalado modelos como el alemán, el canadiense o de otros "países avanzados", lo que en nuestro país significaría "garantizar la igualdad entre los españoles" con una reforma del modelo territorial que mejoraría también "la solidaridad". Para ello, ha apuntado la necesidad de "clarificar competencias" y ha pedido "corresponsabilidad", tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas porque, ha afirmado, "no se puede jugar a con una mano hacer unas rebajas fiscales muy grandes y con la otra pedir dinero al conjunto de nuestro país". "Si uno quiere dentro de su autonomía hacer una bajada fiscal, está en su derecho autonómico y legal, pero luego los ciudadanos tienen que saber que con menos recursos se podrán hacer menos cosas, y no buscar que con el dinero conjunto se compense esa decisión", ha advertido. En esta línea, ha apuntado otros objetivos como mejorar la eficiencia, "evitar duplicidades" entre distintas administraciones y "aprender de todos estos años en que el modelo ha funcionado con unas reglas del juego superadas por la realidad". Preguntado por si es partidario de acabar con la dualidad entre las comunidades de régimen común y de régimen especial, Arcadi España ha apostado por cumplir "exactamente", "actualizar" y desarrollar "el modelo establecido en la Constitución", que es "garantizar la solidaridad entre todos los territorios y entre todos los españoles". Con ello, ha valorado se reforzará "la unión de este país". Sobre la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, el secretario de Estado ha reconocido es algo "fundamental" y, en este punto, ha afeado al 'president' de la Generalitat, el 'popular Carlos Mazón, su posición: "No la tengo muy clara, hay días que es una cosa y hay días que es otra". Pese a ello, ha resaltado que esta medida "beneficia al conjunto de las CCAA" que están endeudadas con unas cantidades la mayor parte de las cuales son "fruto de la infrafinanciación" y ha reclamado "apartar las cuestiones políticas" y "de corto plazo" para mirar "a largo plazo" en esta cuestión. A partir de ahí, ha abogado por continuar el camino para avanzar hacia la "corresponsabilidad fiscal", con el "horizonte" de que las comunidades autónomas puedan "volver a financiarse en los mercados", algo que en este momento "no pueden por el volumen de deuda". "Cuando una administración toca el mercado, tiene que hacer las cosas mejor que cuando no lo tiene que tocar, eso es disciplina y es el escenario al que debe ir", ha subrayado.

