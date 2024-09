El curso 2024/25 comienza en Extremadura con casi 3.000 alumnos menos y 156 docentes más en plantilla

Los alumnos extremeños regresan desde este miércoles a las aulas para iniciar el curso 2024/2025 que llega con algunas novedades pero que mantiene la tendencia a la pérdida de escolares debido a la despoblación, que se ve más acentuada en las zonas rurales. En total, los colegios e institutos de Extremadura abren sus puertas a los 168.178 alumnos no universitarios que ya están matriculados, a la espera del cierre definitivo de los procesos de inscripción, lo que supone 2.976 menos en las etapas de Infantil y Primaria, un 1,7% menos que el curso pasado. De esta forma, solo en los dos últimos años se han dejado de ocupar casi 5.000 pupitres en los colegios extremeños, debido al descenso de la natalidad, según ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en la presentación del nuevo curso escolar. Un proceso de despoblación a pesar del cual, ha subrayado, no se va a cerrar ningún colegio en la comunidad autónoma, sino que se pretende aprovechar para mejorar la calidad educativa bajando las ratios de alumnos por profesor. Para ello, se aumentan las plantillas funcionales en 156 docentes, hasta los 15.917, cifra que incluye las más de 800 plazas ofertadas en las oposiciones que se celebraron el pasado mes de junio. Esta cifra es aún provisional, a la espera del inicio del curso en los diferentes ámbitos de la educación, y a la incorporación de 271 docentes a los programas específicos de mejora del éxito educativo. Un nuevo curso en el que se han reestructurado las rutas escolares, en el que se estima que el 80% de los alumnos que acudan a los comedores escolares lo harán gratuitamente, en el que se comienzan a instalar sistemas para combatir el calor en las aulas, con más ayudas para libros de texto, con un "impulso como no se le había dado antes" a la atención a la diversidad, o en el que se estrenan las ayudas de 40 euros para estudiar inglés en academias, y en el que se mantiene la prohibición del uso de teléfonos móviles en clase. Una vuelta a las aulas que llega con medidas que, ha reconocido la consejera, no supondrán la "solución de todo", pero sí "un gran paso para mejorar" el sistema educativo de Extremadura con nuevas "mejoras transversales" que se irán incorporando en los próximos años, ha señalado Mercedes Vaquera.

