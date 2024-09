Duyos revisita sus clásicos en una producción de moda "loquísima y divertida"

Madrid, 9 sep (EFE).- "Loquísima" y "divertida", así ha calificado este lunes el diseñador Juan Duyos la producción audiovisual de moda ('fashion filme') con la que ha mostrado su último trabajo: una revisitación de sus clásicos, entre los que han destacados piezas de fiesta llenas de luz bañadas con una paleta cromática atractiva y diferenciadora.

En esta ocasión Juan Duyos (Madrid, 1968) ha optado por presentar su nueva colección 'Fiesta' con un 'fashion filme' que ha presentado en los jardines del Palacio de Longoria (sede de la SGAE) acompañado de clientas y amigos.

"Me apetecía romper con el formato desfile y apostar por una presentación más libre y personal", ha contado a EFE el creado, quien aclara que volverá al desfile, "es un formato que he utilizado toda mi carrera y que no descarto".

Además, de ver las propuestas en una gran pantalla con la modelo y artista Brianda Fitz James Stuart, nieta de la duquesa de Alba, como protagonista de la película, se ha podido ver sobre maniquíes las nuevas prendas, una veintena de modelos, que son una revisión de todos sus clásicos.

"Después de casi 30 años presentando colecciones, me he dado cuenta de que se han quedado en el tintero muchas cosas muy buenas y evidentemente quería revisarlas", ha contado Duyos, que ha puesto en escena las prendas que más le han gustada "de todos estos años cosiendo".

Y es que Duyos hace una moda lenta, con buenos tejidos y caprichosos detalles, prendas de largo recorrido que puedan utilizar madres, hijas, nietas e incluso bisnietas.

Aunque la colección se ha basado en la revisión de piezas antiguas, "hay novedades sobre todo en la reestructuración de patrones y en los tejidos" con lo que ha querido sorprender a sus clientas.

Más de veinticinco años avalan la carrera de Juan Duyos, una profesión a la que se ha entregado en cuerpo y alma y por la que camina haciendo piezas que bien podrían atesorarse en los museos.

"La moda está en constante evolución. Muchas mujeres, aunque quieren siempre novedades, se frenan. Prefieren invertir en menos piezas para evitar despilfarrar recursos", ha contado el creador, que ha invertido unos 40.000 euros en desarrollar esta colección.

En la propuesta 'Fiesta' se han podido ver vestidos camiseros con lazada, ponchos, pantalones anchos, vestidos fluidos con capas y vestidos con grandes volantes en tejidos como el "chifón", el croché, el "tweed", satén o batista bordada.

Prendas "festivas" bañadas con una paleta cromática atractiva y diferenciadora. "Es una colección personal, que se hará bajo pedido en el taller", explica el diseñador consciente de que la moda no solo se debe exhibir sino que se tiene que vender para que la moda de autor pueda crecer fuerte y sana.

Porque la asignatura pendiente de la moda española es que diseño e industria vayan de la mano", ha concluido este costurero que siempre se esmera en presentar una costura de detalle y artesana.

EFE

cm/mcm

(foto)