Diputación de Zaragoza pide una reunión a Azcón para coordinar las ayudas por las fuertes lluvias en la provincia

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, solicitándole una reunión para coordinar la respuesta de ambas administraciones a los importantes daños que las fuertes lluvias de las dos últimas semanas han causado en amplias zonas de la provincia de Zaragoza. "Aunque todavía sigue siendo pronto para valorar la extensión y la cuantía de los daños, sin duda se trata de un episodio de lluvias muy importante y me preocupa que el Gobierno de Aragón solo haya reaccionado con urgencia tras los daños de este fin de semana en las comarcas del Pirineo. Seguro que han sido muy cuantiosos, pero durante dos semanas también ha habido daños muy cuantiosos en las comarcas de Calatayud y Daroca y en otras zonas de la provincia de Zaragoza y, sin embargo, fue ayer domingo cuando el Gobierno de Aragón anunció una reunión de todas las consejerías implicadas", ha recordado Sánchez Quero. Asimismo, ha reiterado el compromiso de la DPZ de asumir las pérdidas que han sufrido los ayuntamientos en los caminos y en las infraestructuras urbanas municipales. "Además, le he escrito al presidente Azcón recordándole la necesidad de que la Diputación y el Gobierno de Aragón coordinemos nuestras actuaciones, cada uno en el ámbito de sus competencias, para que las ayudas y las medidas que adoptemos sean lo más efectivas posible", ha apuntado. Sánchez Quero ha recordado que, en el pleno de esta semana, la DPZ debatirá una moción para pedir al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica de las localidades afectadas y solicitando también la implicación y las ayudas del Gobierno de Aragón. "Los ayuntamientos saben que van a tener el apoyo de la Diputación de Zaragoza para reparar las infraestructuras municipales, pero el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y las comarcas también tienen que implicarse para afrontar otro tipo de daños como los sufridos en viviendas, negocios y explotaciones agrarias", ha exigido el presidente de la institución provincial. MÁS DE VEINTENA DE PETICIONES La Diputación de Zaragoza ha recibido notificaciones de daños, fundamentalmene en caminos, de más de una veintena de municipios de la provincia, aunque el presidente ha insistido en que se trata de un balance "muy provisional". "No tendremos datos fiables hasta que pasen los días, los ayuntamientos tengan tiempo para hacernos llegar sus valoraciones y los técnicos puedan hacer las correspondientes visitas de campo", ha recordado Sánchez Quero, quien ha subrayado la importancia de que todas las comunicaciones se hagan por el cauce oficial a través del registro. PRIMEROS ARREGLOS EN CAMINOS Aunque los caminos están en muy malas condiciones y en muchas zonas todavía no se ha podido actuar, las máquinas de la Diputación de Zaragoza, tanto las propias como las de la empresa pública Tragsa, ya han empezado a trabajar en municipios como Munébrega, Muel, Alarba, Torrellas, Daroca o Acered. Por otra parte, esta semana también llegarán a localidades como Mezalocha, Villanueva de Huerva, Belmonte de Gracián o Herrera de los Navarros. "La prioridad es arreglar los caminos que han quedado cortados para permitir por lo menos el paso, y dentro de eso tendrán preferencia los caminos de las zonas en las que hay que cosechar pronto", ha puntualizado Sánchez Quero.

Compartir nota: Guardar Nuevo