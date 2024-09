Díaz se abre perfil en la red 'Bluesky' y critica a Elon Musk: Hace de X la herramienta de la "internacional del odio"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha abierto un perfil en la red social de microblogging Bluesky y en sus primeros mensajes en este formato critica al propietario de 'X' Elon Musk, al lanzar que ha convertido esta plataforma en la infraestructura digital de la "internacional del odio". En sus primeros comentarios en 'Bluesky', Díaz dirige una explicación sobre su decisión de incorparse a esta red, "en medio de un gran debate a escala mundial sobre las transformaciones en el medio digital y, fundamentalmente, el papel que está ocupando la red X en la opinión pública mundial". "Creo que no es exagerado decir que Elon Musk ha hecho de X la infraestructura digital de la 'internacional del odio'. Al proceso de privatización de la atención y jerarquización de la misma, ha seguido otro de impulso de las fake news y los discursos de odio", ha afirmado Díaz. También reprocha la "negativa" de Musk de colaborar con la justicia brasileña, que ordenó bloquear la aplicación 'X' por no designar un representante legal en el país sudamericano, la "promoción de los linchamientos racistas" de este pasado verano en Inglaterra y el "desprecio" por las autoridades del Parlamento Europeo en materia de derechos digitales y competencia. "Son motivo suficiente para decidir probar otras herramientas", ha enfatizado. A su vez, la también titular de Trabajo aclara que no abandona la aplicación conocida antiguamente como Twitter, pues como vicepresidenta tiene la "obligación y la responsabilidad de estar en los espacios que construyen cotidianamente dicha opinión pública global". Pero ve necesario "dar pasos en otras direcciones y fortalecer otras herramientas". "Soy consciente de que mucha de la toxicidad que desprende hoy X no viene sólo de su arquitectura digital. La política tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de redes basadas en la polarización y en la búsqueda constante de la viralidad", ha señalado. Por tanto, ha confiado en que se eviten esas dinámicas en Bluesky y "contribuir" también a la construcción de "otras culturas digitales basadas en el diálogo, la escucha y que sean lo más pedagógicas posibles".

