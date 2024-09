Clavijo ve "bueno" que Feijóo visite Canarias para avanzar en el acuerdo sobre menores migrantes: "No tiro la toalla"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que es "bueno" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visite mañana martes el archipiélago para conocer la realidad de migratoria en las islas y se pueda avanzar en la búsqueda de un acuerdo para activar la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el curso escolar en Fuerteventura ha valorado que quiera ver de "primera mano" la situación --ya estuvo hace casi un año-- e intenta "ayudar" a que se alcance el "consenso" político y se puedan "garantizar" los derechos de los niños y de las niñas. El presidente ha señalado que el informe jurídico que prepara el Gobierno de Canarias acerca de la tutela de los menores aún no está finalizado pues se trabaja en vía administrativa, constitucional y penal, "y hay que analizarlos correctamente". "No tiro la toalla para que la cordura, el diálogo, el sentido común se imponga. Y la visita mañana de Núñez Feijóo yo creo que es una buena noticia en el sentido de que vamos en esa dirección de buscar ese acuerdo y ese consenso", ha comentado. Si no se logra el acuerdo con la reforma de la ley de extranjería, ha indicado que "desgraciadamente" no va a quedar "más remedio" que buscar vías jurídicas para defender los derechos de los menores y de los propios canarios, si bien "siempre es la peor de las soluciones". Clavijo ha indicado que aún se está "a tiempo" de encontrar una solución, lo mismo que el Gobierno apruebe, en el Consejo de Ministros de este martes, una partida de 150 millones de euros para compensar a Canarias con los costes de acogida de los menores migrantes. "Lo han puesto todos los canarios y lo hemos tenido que quitar de otros sitios, y ahora yo creo que es una competencia del Estado y tiene que compensar", ha destacado. El presidente canario cree que "si hay voluntad política" a finales de mes se podría solventar la reforma legislativa y encarar el otoño con la nueva norma legal, subrayando que "septiembre está siendo duro" pues este pasado fin de semana llegaron 50 menores más. Sobre la negativa del Cabildo de Tenerife a que se abran otros dos centros para menores en instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa ha coincidido con la presidenta, Rosa Dávila, en que "la solución no es abrir más centros" sino "modificar la ley" y que los niños sean derivados en los primeros 15 días. "ESTAMOS HABLANDO DE PARCHES" "Estamos hablando de parches, que desgraciadamente yo creo que no es lo que buscamos", ha comentado, aunque al mismo tiempo sí ha agradecido la predisposición del Ministerio de Defensa y la "empatía y entendimiento" que manifestó la ministra, Margarita Robles, que fue la primera que lo llamó. "No se trata de almacenar niños y buscar almacenes donde ponerlos", ha indicado, remarcando que los niños llegan "rotos" tras la dureza del viaje y hay que integrarlos, escolarizarlos y darles protección psicológica pues "algunos han visto cómo han tirado a sus hermanos o a sus padres por la borda fallecidos". En esa línea ha incidido en que los menores requieren ser atendidos con "dignidad" y por eso todas las ONG "han cerrado filas" con la reforma de la ley de extranjería que aunque debe de "tener una revisión más en profundidad" ahora precisa de una medida "extraordinaria".

