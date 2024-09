Clavijo pide al Gobierno que se siente con PP y Junts para "desatascar" la reforma de la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al Gobierno que se siente con el PP y con Junts para "desatascar" la reforma de la Ley de Extranjería y se mire qué modificaciones se admiten en el texto. "De nada sirve tener 176 o 173 votos frente a 172 si no colaboran las CCAA, los cabildos y diputaciones o los ayuntamientos. Tenemos que dar una respuesta de país porque al final están llegando a España, a Europa... no están llegando a El Hierro o a Canarias". Así lo ha dicho este domingo en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Teror en los actos con motivo de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Pino, patrona de Patrona de la Diócesis de Canarias y de la isla de Gran Canaria. "La colaboración siempre es necesaria. Es lo que llevamos demandando más de un año, que el Estado se implique en una situación que no sólo supera a Canarias, sino que es una responsabilidad y un reto de Europa y de España", aseveró el máximo dirigente regional. En cuanto a las instalaciones que ha puesto el Ministerio de Defensa y las dos nuevas que pudieran ponerse a disposición del archipiélago, Clavijo expuso que tendrá que hablar con las instituciones y las ONG para ver si se reúnen las condiciones necesarias. "Y a partir de ahí --continuó-- tendremos que hablar con el alcalde de la Laguna, con la presidenta del Cabildo y con el staff técnico de la Consejería que tiene que ir para ver si es el sitio idóneo y reúne las condiciones para albergar a niños y a niñas". "SI HACEMOS LO MISMO, OBTENDREMOS EL MISMO RESULTADO" Con todo, el presidente canario lamentó el "freno" que está produciendo el hecho de que PP y PSOE no se sienten a negociar la reforma de la Ley de Extranjería. "Si pedimos lo mismo y hacemos lo mismo, obtendremos el mismo resultado", observó. "El PP ya ha dicho que quiere sentarse a negociar porque en la proposición de ley y la modificación de la Ley de Extranjería no se recogieron las solicitudes que ellos hicieron y yo creo que ahora lo que procede es que el Gobierno de España se siente para poder negociar con el PP. Solo así se va a desatascar la situación", incidió. Aquí, hizo especial hincapié en que esto es lo que Canarias lleva tiempo demandando, además de los 150 millones de euros que la CCAA ha tenido que desembolsar por la emergencia migratoria y que "nos gustaría que el Gobierno los ingresase de manera inmediata porque estamos teniendo dificultades para poder afrontar los pagos de la ONG".

