Clavijo afirma que cualquier cambio en el sistema de financiación debería debatirse en la Conferencia de Presidentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debería debatirse y tener el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, según ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación. En este sentido, agregó que no sabe si las palabras sobre el asunto que hizo este sábado Pedro Sánchez durante el Comité Federal del PSOE es una propuesta del secretario general de los socialistas en los órganos del partido o una propuesta formal del presidente del Gobierno. "Yo entiendo --dijo-- que si es una propuesta formal se tiene que poner en un texto legislativo y se tendría que poder debatir en la Conferencia de Presidentes con un texto sobre la mesa". Clavijo insistió en que no sabe en "calidad de qué" habló Sánchez este sábado aunque el canario reiteró que cualquier modificación del sistema de financiación tiene que llevarse al seno del acuerdo y de la Conferencia de Presidentes, y luego a los distintos órganos y las CCAA. "Pero en algo tan serio que se traduce en que los ciudadanos canarios puedan tener una mejor sanidad, una mejor educación o unos mejores servicios sociales, no creo que lo correcto sea plantearlo en una reunión de partido, sino que lo razonable es abrir el debate y lo idóneo es la Conferencia de Presidentes para poder empezar a hablar sobre ese asunto", concluyó.

