Broncano ya se "revuelve" en La 1:"He estado a punto de romper España", dice en su estreno

Javier Herrero.

Madrid, 9 sep (EFE).- "He estado a punto de romper España". Ni transcurrido un minuto de programa, David Broncano ha aludido en tono satírico al debate político por su fichaje por RTVE, que ha vivido este lunes su esperado desembarco con premisas como: "No hemos venido a hacer propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez".

Desde el Teatro Gran Vía de Madrid, 'La revuelta' ha arrancado unos quince minutos antes de que empezaran los programas que son su competencia directa: 'Babylon Show' de Telecinco, conducido por Carlos Latre, y, sobre todo, 'El hormiguero' de Pablo Motos, el líder irreductible desde hace años en Antena 3.

El "almirante" David Broncano, como se le identificaba en los créditos iniciales, ha hecho su entrada como un ciclón, llevándose por delante pancartas en las que podía leerse "barreras" o "desigualdad", pero se ha frenado antes de estamparse contra la bandera de España.

"He estado a punto de romper España cuando aquí justo es lo contrario a lo que se va a hacer", ha bromeado, en una clara referencia a la polémica suscitada por su contratación por el ente público en los últimos meses, la cual llegó incluso al Congreso de los Diputados.

El programa, lamentaba el presentador hace solo unos días, se ha convertido "injustamente en un asunto de Estado", acusado de ser "un plan de Pedro Sánchez para bajarle audiencia al 'Hormiguero'" a cambio de un fuerte desembolso (14 millones de euros por temporada) y que desembocó en arduos enfrentamientos en el seno de RTVE y en dimisiones.

"No me ha puesto Pedro Sánchez aquí como si fuese el tonto el pueblo. No cobro 14 millones de euros, lo he intentado pero es que hay que pagar a esta gente. Ni el dinero sale de los enfermos de ELA ni de la Guardia Civil. No hemos venido a hacer propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez; quien haya dicho eso, no ha visto el programa nunca", ha apuntado Broncano sin perder la sonrisa.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, 'La revuelta' ha llegado directamente heredado de su formato antecesor, 'La resistencia', uno de los espacios estrella durante años de Movistar Plus+.

"He estado a punto de decir que estamos en 'La resistencia'. Si es que es la misma mierda", ha confesado el conductor, a lo que Jorge Ponce, uno de los muchos colaboradores que se mantienen en nómina, ha aludido a otro famoso formato que saltó hace años de una cadena a otra: "Antes éramos 'Aquí no hay quien viva' y ahora, 'La que se avecina'".

Ha habido múltiples guiños para la competencia. Así, Grison, otro de sus colaboradores imprescindibles, ha descubierto en su pecho dos tatuajes con los que, paradójicamente, cubrirse las espaldas: uno de Pedro Sánchez al lado de otro de Pablo Motos.

Frente a los invitados estelares de aquel en Antena 3 (este lunes estaba anunciada la primera entrevista en televisión de Victoria Federica), el formato de Broncano ha seguido apostado por nombres alternativos con historias que contar, en este caso, el del cinco veces campeón del mundo de surf adaptado, Aitor Francesena.

"¡Pero que aquí también puede venir Victoria Federica!", han avisado en cualquier caso en un mensaje para la hija de la infanta Elena. No ha sido la única alusión directa a familiares del rey Felipe VI.

"¿Es cierto que con dinero público se insinuó en el 'access prime time' que el rey Juan Carlos tiene una amiga llamada Chantal o que Froilán puede venir aquí con dos pistolas? Se dijo", han dicho, adelantándose a posibles críticas al tono mordaz y deslenguado del programa, sufragado con los presupuestos del Estado.

Ha sido más allá de las 22 horas, cuando ha aparecido una de las innovaciones de la mudanza, la de "Pepe, el hombre mágico", que avisará en cada entrega cuando se haya dejado atrás el horario semiprotegido para la audiencia infantil y se pueda elevar la intensidad de las bromas y de la conversación.

A mitad de programa, el espacio ha recuperado el ritmo que conocen los espectadores desde su anterior encarnación con la sección de LalaChus y la entrevista a Francesena, quien ha dado algunas lecciones de surf al presentador y ha compartido sin hueco a la condescendencia pero sí al humor su relato de superación personal pese a su ceguera.

El surfista se ha prestado asimismo a las preguntas clásicas de Broncano, que "se mantienen en RTVE": ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes? "Desde que amanece, me apetece", ha contestado el atleta invidente, a lo que el irreverente espacio ha replicado: "¿Pero cómo sabe cuándo amanece?".

"Lo que más me ha gustado es que me he venido de las fiestas de Zarauz, pero aquí sí que hay un buen fiestón", ha rematado el primer protagonista de 'La revuelta', que así ha llegado a su final. EFE

jhv/fp