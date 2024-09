Ayuso presenta el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía y pide recusación de Pumpido, Campos y Díez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su Gobierno regional ha presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, "en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes", y ha pedido las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. "Ya avanzamos que en el PP y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia", ha manifestado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Para la dirigente madrileña, se trata de una ley "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional". Supone, a su parecer, "otro paso más" del presidente, Pedro Sánchez, "en su operación destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima". "¿Ahora cómo deshacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia, si sabemos lo que todos los socialistas abominaban de la amnistía por inconstitucional?", ha cuestionado a continuación. Ayuso ha explicado que desde el Gobierno regional consideran "en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido diversos preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados", lo que ha dado como resultdo "una reforma encubierta de la Constitución española". En cuanto a las recusaciones, ha sostenido que las piden, entre otras razones, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía", lo que "les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley". "Este es el motivo por el que el exministro Campo ha pedido abstenerse, debate que se mantendrá este martes", ha recordado "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo aquello que le da sentido a España como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo", ha alertado la jefa del Ejecutivo regional, al tiempo que ha sostenido que este "Gobierno no admite crítica ni respeta a la pluralidad ni a la verdad misma".

