AMP.Rechazan archivar la denuncia a Le Senne y declarará el 27 de septiembre por romper la foto de las Rojas del Molinar

El juez de instrucción del Juzgado número 1 de Palma ha rechazado este lunes archivar la querella y la denuncia contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y le interrogará como investigado el próximo 27 de septiembre por un presunto delito de odio. El juez ha denegado así la petición de Le Senne, que pidió el archivo de la causa al asegurar que rasgó la foto de las Rojas del Molinar de forma "accidental", según ha explicado el colectivo 'Estimada Aurora'. El juez instructor ha tomado esta decisión tras visionar los vídeos de la sesión parlamentaria, que debatía la posible derogación de la Ley de Memoria Democrática a propuesta de Vox, en la que Le Senne rasgó la fotografía y después de haber escuchado a las acusaciones sobre el archivo de la causa. El colectivo, impulsado por el abogado Sebastià Frau y formado por más de 50 profesionales de diferentes ámbitos, se personó en la causa como acusación popular, aunque días antes la asociación Memòria de Mallorca ya había presentado una denuncia como acusación particular en nombre de las víctimas y familiares de las Rojas del Molinar, por un presunto delito de odio. Igualmente, el juez no ha admitido aplicar la inviolabilidad parlamentaria en este caso, planteada por el abogado de Le Senne, entendiendo que cuando el presidente arrancó la foto, no estaba manifestando opinión en el uso de la palabra, ni estaba ejerciendo el derecho de voto, sino que fue "una acción consistente en arrancar una fotografía, romperla y tirarla al suelo".

