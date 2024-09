Alegría ve "curioso" que el PP pida inyectar fondos europeos a las CCAA pero rechace la senda de déficit del Gobierno

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ve "curioso" que el PP reclame una inyección de 18.000 millones de fondos Next Generation a las CCAA cuando votaron en contra de la senda de déficit que presentó el Gobierno. "Fue el propio PP en el Senado quien votó en contra de parte de la senda de déficit con la que las comunidades y los ayuntamientos dejaron de percibir 15.000 millones de euros", ha recordado la ministra socialista durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la propuesta que los de Alberto Núñez Feijóo van a trasladar al gobierno en materia de financiación autonómica. En ese sentido, Alegría ve "curioso" que las comunidades autónomas del PP aboguen por esta propuesta cuando Feijóo dio la "callada por respuesta" a sentarse a "dialogar y debatir" una propuesta común en materia de financiación autonómica. "Es un debate que tenemos que afrontar", ha señalado. Asimismo, la portavoz del Gobierno ha aprovechado para destacar que mientras se afronta este debate "pendiente" tanto por parte de las comunidades como por parte de los ayuntamientos, el Gobierno ha llevado a cabo una transferencia "histórica" de 935.000 millones de euros. CONFERENCIA DE PRESIDENTES PRONTO Preguntada por la fecha para la Conferencia de Presidentes autonómicos que desde los gobiernos autonómicos de los 'populares' llevan meses reclamando, Alegría ha asegurado que va a ser en "fechas próximas". "El propio presidente del gobierno ya trasladó a las comunidades que se va a celebrar en estas próximas semanas", ha insistido y ha asegurado que desde el Ejecutivo están abordando los "trabajos previos" para llevar a cabo la convocatoria. "Vamos con toda la buena voluntad de mantener estas reuniones", ha defendido. Al hilo de esta cuestión ha lamentado que desde las CCAA gobernadas por el PP "no vean con buenos ojos" la ronda de reuniones bilaterales con los dirigentes de las autonomías anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Aún así ha dicho que espera que haya una respuesta "positiva" por parte de todos ellos. Este viernes, durante la cumbre de presidentes organizada por Feijóo con sus 'barones', la mayoría de ellos se mostraron abiertos a acudir a la cita aunque no para hablar de financiación, ya que desde el PP han acordado abordar la cuestión de la financiación autonómica solo de manera "multilateral".

