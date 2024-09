Tudanca asegura que seguirá defendiendo un sistema de financiación "justo" y que atienda las "singularidades de CyL"

El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado que seguirá defendiendo un sistema de financiación "justo para todos" y que preste atención a las "singularidades" de la Comunidad. Así lo ha reiterado en declaraciones a los medios en e marco del Día del Bierzo en Ponferrada (León), cuando ha sido cuestionado por el Comité Federal del PSOE del sábado que estuvo marcado por la financiación de Cataluña. Tudanca ha precisado que la reunión se desarrolló "con normalidad y con debate", porque el PSOE es un partido "rico, diverso y plural, como lo es España". "Nosotros sí hablamos, nosotros sí debatimos, nosotros no hacemos como el PP que se alquila una Moncloa de pega para aparentar que (el líder 'popular' Alberto Núñez) Feijóo, es el presidente. No, nosotros debatimos", ha reivindicado. En este sentido, ha reconocido que el sistema de financiación es un "tema muy complejo" y ha reiterado que él defendió "la voz de Castilla y León", una postura que "no va a cambiar". "Nosotros vamos a defender que haya un sistema de financiación justo para todos, que tenga en cuenta las singularidades de Castilla y León en lo que tiene que ver con el reto demográfico, con la despoblación, con el envejecimiento, con la dispersión, con los desequilibrios territoriales", ha aseverado. Así, ha subrayado que se necesitan "más recursos y que se repartan además de forma justa", una cuestión que planteó en el Comité Federal, tal y como ha señalado. Sobre la reunión, ha destacado también que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reafirmaron "contundentemente" su compromiso para que "haya más recursos para todas las comunidades autónomas" y que "el sistema de financiación sea solidario". "En ese camino nos entenderemos", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo