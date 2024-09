PSE-EE muestra su apoyo a la oferta de Sánchez para "mejorar la financiacion de todas las comunidades"

El secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres, ha destacado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una oferta "importante" para la mejora de la financiación de "todas" las comunidades autónomas, algo que, según ha manifestado, los socialistas vascos "van apoyar e impulsar siempre". Mikel Torres ha asistido este sábado al Comité Federal que se celebra en Madrid para convocar oficialmente el Congreso Federal del PSOE a finales de noviembre y que viene marcado por las críticas desde algunas federaciones como las encabezadas por Emiliano García-Page o Javier Lambán al acuerdo fiscal para Cataluña. Además de Mikel Torres, también han acudido a la reunión del Comité Federal otros socialistas vascos como la eurodiputada Idoia Mendia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la secretaria de Política Institucional del PSE-EE, Begoña Gil, además, de Cristina González, José Ignacio Asesino, Miguel Ángel Morales, Mikel Durán, María Guijarro, Susana Corcuera, Alfonso Gil, Iñaki Arriola, Francisco Fernández o Txarli Prieto. En declaraciones antes de entrar en el Comité Federal, Mikel Torres, que ha precisado que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, no ha podido acudir por razones personales, ha señalado que para los miembros de la formación en Euskadi un Comité federal en el que se convoca el Congreso Federal es "un momento muy importante porque da el pistoletazo de salida a lo que es el máximo órgano donde se debaten las ideas que harán conformar un nuevo proyecto al Partido Socialista y ofrecérselo a la sociedad". En este sentido, ha señalado que los socialistas vascos siempre van a aportar "con la mano tendida, con honestidad y con experiencia" a un debate "enriquecedor". "Y seguramente también a un proyecto mucho mejor que ofrecer a la sociedad española", ha manifestado. Torres ha indicado que acuden con el ánimo de "aportar, de colaborar y, sobre todo, de mirar al futuro, que es lo importante". Cuestionado por su opinión sobre el acuerdo fiscal cerrado entre ERC y el PSC para Cataluña, Torres ha señalado que siempre es importante para las comunidades autónomas "mejorar su financiación". "Para todas", ha remarcado. En este sentido, ha indicado que hay una oferta "importante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la mejora de la financiación de "todas" las comunidades autónomas "y en eso el PSE-EE siempre lo va a apoyar y siempre lo va a impulsar". Por último, en relación a si ese acuerdo fiscal se puede considerar un Concierto, ha asegurado que "no es que sea un Concierto" sino que es una "financiación singular y una mejora de la financiación". "No entremos en el debate de los nombres porque creo que es comprar el discurso de la derecha", ha remarcado. Por otra parte, en redes sociales, Begoña Gil ha publicado un tuit y, junto a una foto de Pedro Sánchez, durante su intervención en el Comité Federal, ha afirmado que, frente a "los bulos, las mentiras y la falta de modelo de país de las derechas", el PSOE sigue comprometido "con la transformación del país y el bienestar de la ciudadanía". "Nosotros sí creemos y hacemos política para la gente", ha añadido. También ha aludido al presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, y ha asegurado que, con él, "Cataluña vuelve a España". "Emoción y razón hoy en la intervención de Salvador en el Comité Federal", ha subrayado. Otro de los socialistas vascos que se ha pronunciado en redes sociales ha sido Alfonso Gil, actual portavoz adjunto del PSOE en el Senado, que ha calificado de una "gran noticia" para el PSOE y para el país que Pedro Sánchez haya trasladado en el comité Federal que presentará su candidatura a la reelección como secretario general del PSOE.

