PSE defiende los acuerdos con Cataluña y dice que también en Euskadi pactaron con los nacionalistas por la convivencia

El secretario general del PSE-EE de Vizcaya y vicelehendakari, Mikel Torres, ha defendido en el seno del Comité Federal, que se celebra en Madrid, los acuerdos alcanzados en Cataluña para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ha recordado a los asistentes la experiencia de los socialistas vascos que también tuvieron que alcanzar "acuerdos con los nacionalistas para avanzar en la convivencia". Torres ha tomado la palabra en el Comité Federal organizado para convocar oficialmente el Congreso Federal del PSOE a finales de noviembre y que ha venido marcado por las críticas desde algunas federaciones al acuerdo fiscal para Cataluña. Mikel Torres se ha dirigido en nombre de la delegación vasca a los miembros del Comité Federal ante la ausencia del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que no ha podido acudir a la reunión por razones personales. Además de Mikel Torres, también han asistido a la reunión del Comité Federal otros socialistas vascos como la eurodiputada Idoia Mendia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la secretaria de Política Institucional del PSE-EE, Begoña Gil, además, de Cristina González, José Ignacio Asensio, Miguel Ángel Morales, Mikel Durán, María Guijarro, Susana Corcuera, Alfonso Gil, Iñaki Arriola, Francisco Fernández o Txarli Prieto, que, según han informado fuentes del PSE-EE a Europa Press, también ha expuesto su opinión en la línea también de defender lo acordado en Cataluña. En su intervención, Mikel Torres ha puesto sobre la mesa la "experiencia" de los socialistas vascos en los pactos con los nacionalistas y, por el contrario, ha reprochado al PP su "actitud reactiva y ha recordado la resistencia de las derechas al pacto constitucional o la aprobación del Estatuto de Gernika". "No es mi voluntad dar lecciones a nadie, pero desde Euskadi podemos poner sobre la mesa la experiencia de los acuerdos con los nacionalistas y denunciar las resistencias de la derecha a la búsqueda de los acuerdos, los consensos y, en definitiva, de la convivencia. En Euskadi hemos tenido que llegar a acuerdos con el nacionalismo vasco, a veces difíciles de explicar a nuestros afiliados y votantes, también difíciles de entender por parte del PSOE, pero sabíamos que teníamos que hacerlos para avanzar en la convivencia", ha señalado. En su discurso, Torres ha afirmado que "no compran el discurso de las derechas" y no aceptan en marco que tratan de "imponer sus voceros y los medios que replican sus argumentarios". "Queramos más al PSOE y a los compañeros que les ha tocado llegar a estos acuerdos, que no han sido fáciles, seguramente. No aceptemos lecciones de los que han llegado a rastras a la Constitución, de los que no estuvieron con el Estatuto de Gernika. No aceptemos lecciones de los que ni creían, ni creen en el Estado de las Autonomías, porque prefieren administrar éstas como si fueran sus feudos medievales", ha explicado. En este sentido, ha asegurado que "no hay nada que fomente más la desigualdad entre españoles y entre territorios que las políticas fiscales y la gestión de los servicios públicos del Partido Popular". FINANCIACIÓN En el transcurso del Comité Federal la financiación de las comunidades autónomas ha sido un asunto "recurrente" en todas las intervenciones y Torres se ha referido al acuerdo cerrado en Cataluña y se ha mostrado partidario de cambios, según ha destacado el PSE-EE en un comunicado. Torres ha recordado que hace solo unas semanas, en junio, firmaron un acuerdo en Euskadi que ha permitido poner en marcha un Gobierno de coalición, del que es vicelehendakari. "Y puedo decir, desde la fortaleza de un autogobierno vasco con un sistema de financiación de riesgo unilateral, que apostamos por que todas las comunidades autónomas emprendan el camino de la mejora de su financiación autonómica, llámese como se quiera llamar, si con ello logramos articular mejor el encaje autonómico", ha añadido. Asimismo, el vicelehendakari ha aprovechado para felicitar a Salvador Illa por su investidura como presidente de la Generalitat. "Estamos muy orgullosos de ver a un socialista ejemplar, a un socialista con la inteligencia y con la vocación de servicio público de Salvador Illa, al frente del Gobierno de Cataluña", ha dicho. Según ha añadido, todas las iniciativas emprendidas por el PSOE y el PSC para normalizar la situación política en Cataluña y avanzar en la convivencia ha sido "un éxito" y, en este sentido, Torres se ha mostrado esperanzado en que los referidos a la financiación "también funcionen". Fuentes del PSE-EE han señalado que, aunque ha habido voces "críticas" con esos acuerdos alcanzados en Cataluña, que ya se habían manifestado con anterioridad, como las de Emiliano García-Page, Javier Lambán o desde la federación extremeña, entienden que el partido está dispuesto a afrontar un debate sobre la financiación en toda España. En este sentido, los socialistas vascos son partidarios de que este debate se traslade al Congreso Federal que se celebrará en noviembre y, desde el PSE-EE se asegura que, pese a que se ha querido trasladar la idea de un Comité Federal con "mucha división" y que es cierto que hay "diferencias" con algunas federaciones, la mayor parte de ellas se han manifestado en términos de considerar "una oportunidad" el debate sobre la financiación, así como el próximo Congreso federal.

