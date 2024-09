Mazón pide "responsabilidad" a los partidos para aprobar los presupuestos, pero se muestra "preparado" para no tenerlos

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido "responsabilidad" a los partidos de Les Corts para aprobar los presupuestos de 2025 y ha defendido que el Consell la ejercerá, pero se ha mostrado "preparado" para el caso de no tener presupuestos. Así se ha expresado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Gandia (Valencia) tras las I Jornadas del Gobierno del Cambio, al ser preguntado sobre si cree que existe la posibilidad de tener mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. Al respecto, Mazón ha recalcado que trabajan con esa intención y ha insistido en que el Consell asumirá la "responsabilidad de elaborar y de presentar los presupuestos y de someterlos a la consideración de Les Corts", ya que ha defendido que el Ejecutivo valenciano no es "un gobierno irresponsable", por lo que no dejará de preparar los presupuestos "como sí que ha hecho el Gobierno de España". "Soy optimista por naturaleza, porque cuando uno cree en el diálogo de verdad, lo practica. Por tanto, estamos a disposición de la responsabilidad del resto, porque creo que aquí nos examinamos todos", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que su voto "vale lo mismo" que el de los diputados del PSPV, Compromís o Vox, de quienes espera que también ejerzan su "responsabilidad". No obstante, ha subrayado que el Consell será "responsables" para las posibilidades de tener o no tener cuentas. "Estamos preparados para tener presupuestos y estamos preparados también para el caso de no tenerlos", ha afirmado. "Todos tenemos la responsabilidad de tomarnos en serio los presupuestos que necesitamos, que necesita la Comunitat Valenciana. Todo el mundo va a tener la oportunidad de hacer sus aportaciones, sus alegaciones y de dialogar con un gobierno del cambio que, básicamente, lo que es es dialogante", ha subrayado. Mazón ha anunciado que el próximo lunes iniciarán la ronda de contactos con las Consellerias para preparar los presupuestos, que ha avanzado que "apuntan a un crecimiento inicial con respecto al año anterior".

