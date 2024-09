Reeditarán el primer disco en solitario de Enrique Urquijo con temas inéditos

(Corrige la NA5145 en el cuarto párrafo. Donde decía 1983 debe decir 1993)

Madrid, 6 sep (EFE).- El primer álbum en solitario de Enrique Urquijo, publicado como 'Enrique Urquijo y Los Problemas', será reeditado el próximo 15 de noviembre tras haber sido mezclado y masterizado nuevamente e incluirá temas nuevos, algunos inéditos.

Warner Music ha hecho este anuncio este viernes coincidiendo con el adelanto inicial de la canción 'Se fuerza la máquina', su versión del clásico de Gato Pérez, ya disponible en plataformas digitales.

La reedición llega cuando se cumplen 25 años del fallecimiento de Urquijo y contendrá atractivos añadidos como una primera versión de 'María la portuguesa' de Carlos Cano, versiones alternativas de su propia autoría como 'Siempre hay un precio', 'Quiero beber hasta perder el control' o 'No digas que no', así como grabaciones en directo de 'Buena chica' u 'Hoy no'.

Fue en junio de 1993 cuando Urquijo entró a grabar este álbum, solo una semana después de publicar junto a Los Secretos su octavo álbum de estudio, 'Cambio de planes', un proceso que en principio solo debía durar una semana pero que, a causa de numerosos incidentes, se dilató meses.

Respondía al deseo de explorar otros territorios musicales al margen de su famosa banda, por ejemplo el de las rancheras y cancioneros de otros artistas, bajo la premisa de tocarlas en pequeñas salas.

"Este primer disco de Enrique y Los Problemas es un profundo reflejo de su mundo interior, un abanico sonoro que invita a conocer el talento de un artista mayúsculo capaz de contar en una sola canción historias inconfesables de dolor y pérdida revestidas de aromas transoceánicos", destaca el comunicado de Warner Music. EFE

