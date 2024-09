Presidente Parlamento Asturias critica la "nueva andanada insolidaria" del nacionalismo separatista catalán

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Juan Cofiño, ha tildado este viernes de "amenaza para la convivencia" los populismos nacionalistas, incluido el "nacionalismo separatista catalán" que "ha emergido con vilurencia". "La nueva andanada insolidaria del nacionalismo parece haber puesto la diana en la destrucción de la solidaridad fiscal, pieza clave de la igualdad entre territorios y personas, que moldea y tutela nuestra norma constitucional", ha señalado Cofiño en su intervención en el pleno institucional con motivo del Día de Asturias. Según el presidente de la JGPA, el resto de los españoles, incluidos los asturianos, no pueden admitir que "unos agoten y esquilmen el caladero en perjuicio de todos los demás". Cofiño ha explicado que en Asturias existe un "fuerte y sólido" compromiso transversal acerca de los mimbres que se deben considerar para el nuevo modelo de financiación, de cara a "asegurar la solidaridad del sistema y garantizar la igualdad entre todos los españoles, independientemente del territorio de residencia". No obstante, Cofiño ha dicho que sería "reduccionista" identificar en el ámbito español al nacionalismo como única fuente de preocupación, aunque sea el "principal" elemento de inestabilidad. El presidente del Parlamento asturiano ha hablado de otras amenazas, en referencia a la imposibilidad de llegar a acuerdos de alcance para al interés de todos. "Respetar los tiempos institucionalmente pactados, la negociación como práctica habitual y la escucha activa de las propuestas del adversario se me antoja el recetario adecuado para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la encarna", ha explicado. Además, en su intervención, el socialista ha reivindicado el estado autonómico frente a quienes lo ponen en entredicho. "A todos aquellos que impugnan el estado autonómico, les pido que revisen sus planteamientos a la luz de la razón y de las positivas experiencias adquiridas, no vaya a ser que su enmienda a la totalidad termine en la tragedia de tirar al niño junto con el agua del baño", ha advertido.

