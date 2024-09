Lobato exige a Ayuso "respeto institucional" y ve "lamentable" que plantee a CCAA no acudir a reuniones con Sánchez

El secretario general del PSOE-M y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "respeto y lealtad institucional" y considera "lamentable" que la mandataria haya planteado a sus homólogos de las comunidades autónomas del PP no acudir a la ronda de reuniones anunciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Tras las palabras de Díaz Ayuso en la jornada que el Grupo Popular en la Asamblea ha celebrado este miércoles en Arganda del Rey con motivo el inicio del curso político, Lobato ha cree que "no es tolerable" que Díaz Ayuso plantee a los presidentes autonómicos "no acudir a la reunión con el presidente del Gobierno", algo "lamentable desde el punto de vista institucional". Ésta cuestión ha marcado el primer 'encontronazo', como el propio Lobato ha reconocido ante los medios, entre el líder socialista y la presidenta regional durante la reunión que ambos han mantenido en la tarde de este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, dentro de la ronda de contactos de Díaz Ayuso con los portavoces de los distintos grupos políticos con motivo de la vuelta a la actividad política tras el verano. "Yo desde luego vengo aquí, no porque me apetezca estar esta tarde aquí, estaría con mis hijos en el parque, pero vengo aquí porque me llama la presidenta de la Comunidad de Madrid y vengo porque es mi deber. Y si me vuelve a llamar mañana, vengo mañana. Y si me llama pasado, vengo pasado. Y no me parece tolerable que se esté planteando el no acudir a reuniones con el presidente del Gobierno de España y que la presidenta esté trasladando a sus colegas del PP de otras comunidades autónomas que no se reúnan con el presidente del Gobierno", ha sentenciado el portavoz del PSOE, quien se ha mostrado a favor de la convocatoria de una Conferencia de Presidentes como reclama el Ejecutivo madrileño, pero sin que eso suponga un obstáculo para acudir a estos encuentros, ha incidido. Juan Lobato ha censurado que desde la Puerta del Sol se esté alentando "rebeliones" contra esa ronda de reuniones propuesta por Sánchez. "No podemos consentir en este país una falta de respeto institucional como se plantea", ha añadido. DESENCUENTROS EN FISCALIDAD Y VIVIENDA Otras de los principales desencuentros entre Lobato y Ayuso durante su reunión, de acuerdo con el relato del político socialista en su comparecencia tras la conclusión de la misma, han sido las divergencias que ambos mantienen en materia de vivienda, fiscalidad o respecto al nuevo centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en La Cantueña (Fuenlabrada). Sobre este particular, Lobato ha defendido que el modelo que defiende el PSOE-M no es el de "centros saturados". "Madrid tiene que cambiar, esa solidaridad debe reflejarse en la forma en que tratamos a los menores que vienen huyendo del hambre y la guerra", ha abundado. En cuanto a vivienda, el responsable del PSOE madrileño ha defendido que se conceda una ayuda de 300 euros "a las 25.000 familias que deberían tener ya una vivienda pública en alquiler en la Comunidad y no la tienen", mientras que en fiscalidad, ha criticado que la presidenta esté "empeñada en la defensa de los intereses de las grandes fortunas". Donde sí ha habido más sintonía, de acuerdo con Lobato, ha sido en las propuestas para mejorar el modelo de atención a los mayores, donde el portavoz socialista ha abogado por un modelo de convivencia con residencias más pequeñas "adaptadas a las realidades sociales" y que favorezcan "mayor calidad de vida". Otros asuntos tratados en el encuentro han sido la educación, donde ha criticado el "ahogo" que sufren las universidades públicas y ha pedido un plan de financiación que permita a estos centros convertirse "en un referente de atracción del talento y la investigación". También ha pedido Lobato un "cambio muy muy profundo" en materia de "regeneración", tras lamentar que en la Asamblea el PP esté "bloqueando permanentemente cualquier iniciativa del PSOE". LA COMUNIDAD INSISTE EN CONVOCAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Tras la intervención del portavoz socialista, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha comparecido ante los medios y ha recordado que hace "dos años y medio" que no se celebra la Conferencia de Presidentes. De hecho, ha incidido en que las comunidades del PP han tenido que presentar un recurso ante los tribunales "por la inacción" de Sánchez a la hora de convocar una cita que se debería haber celebrado "en cinco ocasiones los últimos dos años y medio". "Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a hablar con todos, con el presidente del Gobierno, como no puede ser de otra manera, pero lo primero es cumplir con la legalidad. Por tanto, que se convoque en tiempo y forma esa Conferencia de Presidentes que llega ya muy tarde demasiado", ha insistido, al tiempo que ha pedido no caer "en demagogia" porque si algo es mantener la "lealtad institucional" es precisamente convocar "en tiempo y forma" esta cita de los dirigentes autónomicos.

Compartir nota: Guardar Nuevo